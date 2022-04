Kuo: ‘Apple introduceert in-display Face ID pas bij iPhone 16’

Veel Android-smartphones hebben tegenwoordig camera’s in schermen zitten. Dat is een functionaliteit waar de iPhone niet over beschikt. Maar als we Ming-Chi Kuo mogen geloven, dan komt daar over twee jaar verandering in. Kuo is een bekende analist die Apple al jaren in de gaten houdt en voorspellingen doet.

Dit balletje kwam vorige week ineens weer aan het rollen. Toen liet displayanalist Ross Young van zich horen op Twitter. In zijn tweet liet de man weten dat Apple voorlopig geen focust legt op Touch ID, maar wel op Face ID. En dan in de vorm van een in-display camera die dus het gezicht van de gebruiker herkent.

iPhone met camera onder scherm

Voorlopig zien we hier nog niets van terug, aangezien die veranderingen waarschijnlijk pas voor 2024 gepland staan. Dat is ook wat analist Kuo afgelopen weekend te melden had, eveneens op Twitter. Hij is het met Young eens dat Apple in 2024 dus met een iPhone met een in-display Face ID-systeem komt aanzetten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

My prediction is the same – under-display Face ID coming in 2024 (iPhone 16), and this time schedule is less of a technical issue and more of a marketing purpose. https://t.co/yK17YkQEEX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 2, 2022

Kuo voegt eraan toe dat dit voor Apple allang geen technisch probleem meer is. Sterker nog, het bedrijf uit Cupertino zou al weten hoe het systeem als zodanig geïmplementeerd moet worden. De reden dat de fabrikant dan toch wacht, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de marketingdoelen van de iPhone-maker.

Technologie onder het scherm verwerken

Aangezien veel Android-smartphones al veel technologie onder het scherm verwerken, kan Apple ook haast niet meer achterblijven. De telefoons die in-display camera’s of vingerafdrukscanners aanbieden, worden ook steeds goedkoper. Daarom is het geen gek idee dat Apple vroeg of laat meedoet met deze trend.

Naar verluidt werkt de iPhone-maker ook al een tijdje aan authenticatiemiddelen via in-display mogelijkheden. Aangezien de Touch ID-knop inmiddels verplaatst is naar de powerknop, is de volgende optie natuurlijk de Face ID-camera. Uiteraard is het zo dat Apple niet reageert op de onlangs verschenen geruchten.

Twitter