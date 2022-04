Apple brak in Q2 record na record, maar er is nog steeds een groot probleem

Apple heeft de kwartaalcijfers bekendgemaakt van het tweede kwartaal van het financiële jaar, dat liep van eind december 2021 tot eind maart 2022. De iPhone-maker noteert een recordbrekende omzet van 97,3 miljard dollar (92,2 miljard euro). Daarnaast waren er ook heel veel Mac-gebruikers die voor een upgrade gingen.

De Chief Financial Officer, Luca Maestri, zegt tijdens een vergadering met investeerders dat het bedrijf blij is om te kunnen melden dat “de kwartaalcijfers enorm sterk zijn”. De gemelde omzet is negen procent hoger in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. De bruto winstmarge steeg van 42,5 naar 43, 7 procent.

Bijna elke Apple-categorie groeide

Bijna elke omzetcategorie van Apple noteerde een flinke groei. Alleen de iPad moest het met minder doen. De iPhone was goed voor 50,57 miljard dollar, vorig jaar was dat 47,9 miljard. De iPad stond vorig jaar nog op een omzetbedrag van 7,8 miljard dollar, maar dat aantal daalde dus naar 7,65 miljard. Een minimale afname.

De categorie Mac was goed voor 10,44 miljard dollar (was 9,1 miljard), terwijl de categorie voor wearables en smartphone steeg van 7,8 naar 8,8 miljard dollar. Het onderdeel diensten steeg met iets meer dan zeventien procent en was goed voor 19,8 miljard dollar. Vorig jaar stond de teller nog op 16,9 miljard dollar.

Problemen voor de toekomst?

Tijdens de pandemie besloot Apple geen voorspellingen meer te doen over de toekomst. Door wereldwijde chip- en onderdelentekorten is het moeilijk te zeggen hoe de markt zich gaat bewegen. Toch lieten enkele managers tijdens de vergadering weten dat aandeelhouders rekening moeten houden met slecht nieuws.

Het derde kwartaal staat mogelijk in het teken van leveringsproblemen vanuit Apple-partners. De omzet kan daardoor met vier tot acht miljard dollar lager uitvallen dan investeerders gewend zijn. CEO Tim Cook verwacht dat de meeste productcategorieën getroffen worden. Nadat dit nieuws naar buiten kwam, daalde de waarde van de aandelen van het bedrijf met vier procent. In totaal zijn de aandelen tien procent minder waard sinds de hoge piek in januari.

