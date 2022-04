Apple Arcade: 3 geniale games voor de echte RPG-liefhebber

Met je abonnement op Apple Arcade heb je natuurlijk de mogelijkheid om heel wat games te ervaren. Soms heb je games waar je even een paar minuten mee losgaat, terwijl je andere langer speelt. In die laatste categorie kun je denken aan de RPG. Dit zijn een paar van de beste RPG’s die je kunt gaan proberen.

Beste RPG’s op Apple Arcade

Oceanhorn 2

Voor dit overzicht heb ik voor drie titels gekozen. Games die echt stuk voor stuk de moeite waard zijn. We beginnen met één van de launchgames voor Apple Arcade in de vorm van Oceanhorn 2. De game wordt altijd vergeleken met de Zelda-games en dat is natuurlijk geen verkeerde game om mee vergeleken te worden. Dit is een titel om echt een tijd mee aan de slag te gaan. Daarbij helpt het dat de game is voorzien van zeer fijne graphics en actie die goed in elkaar zit. Als je echt wil genieten van één van de beste RPG’s, dan is het aan te raden om de game te beleven op een iPad met een controller. Dan krijg je echt een spelcomputer-ervaring.

Fantasian

Fantasian is ook een belangrijke titel voor Apple Arcade. De game is in twee delen uitgebracht en valt op doordat hij gemaakt is door het team van de Japanse ontwikkelaar Hironobu Sakaguchi. Dat is weer de bedenker van de Final Fantasy-reeks. Dit is wat dat betreft dan ook een klassieker RPG, met een fijn vechtsysteem. Het verhaal is onderhoudend. Wat de game wellicht uniek maakt, zijn de verschillende omgevingen waarin je terechtkomt. De ontwikkelaar heeft allemaal maquettes gebruikt om de achtergronden vorm te geven. En dat levert een sprookjesachtige wereld op.

Cat Quest II

De laatste game in dit rijtje van beste RPG-titels op Apple Arcade is waarschijnlijk de minst bekende. Cat Quest II klinkt namelijk als een goedkope titel, maar vergis je niet: het is een behoorlijk leuk avontuur. Het is een dungeon crawler, waar jij op zoek bent naar nieuwe wapens en gear om beter te worden. De game is bovendien samen met een vriend of vriendin te spelen. Als je geen liefhebber bent van katten, dan is het goed om te weten dat je ook met een hond kan strijden.

Met deze beste RPG’s op Apple Arcade kun je heel wat uurtjes vooruit. Wil je meer lezen over alles dat je op Apple Arcade kan vinden? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.