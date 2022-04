Apple Arcade in april: dit kun je deze maand verwachten

Eerlijk is eerlijk, de laatste tijd is het niet heel erg druk met release op Apple Arcade. Dat terwijl we daarvoor een periode hadden waarbij we bijna wekelijks een nieuwe titel voorgeschoteld kregen. Wat dat betreft zijn we blij met een nieuw persbericht dat Apple heeft uitgestuurd.

Want daarin laat Apple weten dat we de aankomende eindelijk weer iets mogen verwachten van de releases op Apple Arcade. Er staan er zes gepland deze maand. Twee daarvan betreffen nieuwe games, terwijl de andere vier klassiekers zijn die worden uitgegeven op de service.

Apple Arcade in april

Qua nieuwe releases heb je ten eerste Gear.Club Stradale. Deze game moet op 8 april uitkomen. Het gaat hier om een racegame, waar je als speler afreist naar Italië. Samen met vijf vrienden is het in de game mogelijk om te scheuren door verschillende omgevingen. Dat doe je dan in de wagens van vooraanstaande automakers als Bugatti, Porsche eb McLaren. Het is ook mogelijk om je eigen club aan te maken en het dan op te nemen tegen andere clubs.

Op 22 april komt de tweede interessante nieuwe titel uit voor Apple Arcade. Dan verschijnt Moonshot – A Journey Home. Het gaat hier om een avontuurlijke puzzelgame, waarbij physics een belangrijke rol spelen. In de game ben je de jonge maan Moon Pi, die zijn verbinding met de Aarde is verloren. Het is aan jou om de maan door een universum te leiden. Onderweg krijg je te maken met een verhaal en diverse uitdagingen. Een game die in elk geval klinkt als een originele titel.

App Store Greats

Naast de twee nieuwe games, krijg je ook een paar klassiekers deze maand op Apple Arcade. Op 8 april verschijnt Sonic Dash+. Dit is een uitgebreidere versie van de endless runner die je kent en in 2013 al werd uitgebracht. De nieuwe versie heeft nu de ondersteuning van onder andere leaderboards. Ideaal met de release van de nieuwe film. Een week later kun je aan de slag met Pro Snooker & Pool 2022+, die dus op 15 april verschijnt. Het gaat om een game waarbij je lekker met een stok tegen een bal aanramt. Maar dan doe je snooker en pool wellicht iets te kort. De game is realistisch en moet je een tijd vermaken.

Op 15 april zien we verder de release van Construction Simulator 2+. Daarin ga je aan de slag met je eigen bouwbedrijf en krijg je de mogelijkheid om met veertig verschillende voertuigen te gaan bouwen. Tot slot heb je nog de game Prune+ die op 29 april verschijnt op Apple Arcade. Het is een game waarbij de speler de mogelijkheid heeft om bomen in een bepaalde stijl te snoeien. Lekker rustgevend.