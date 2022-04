AR/VR-bril van Apple laat waarschijnlijk nog even op zich wachten

De AR/VR-bril van Apple is een van de producten waar wij het meest naar uitkijken. Wij lijken nu langer te moeten wachten op het gadget.

Elk jaar komt er wel een nieuwe iPhone, iPad en Mac uit. Het zijn producten die behalve betere specs niet heel verrassend zijn. Eens in de zoveel tijd komt Apple met een compleet nieuw gadget of product die de markt op stelten zet. Dat zagen we natuurlijk al met de iPhone en Apple Watch en binnenkort kan het zo zijn met de nieuwe headset die het bedrijf in de planning heeft staan.

Wachten op de AR/VR-bril van Apple

AR/VR-brillen zijn natuurlijk helemaal niet nieuw. Zo hebben Sony, Oculus en Microsoft allemaal hun eigen variant. Het is echter altijd interessant hoe Apple een gadget pakt en deze naar zijn hand zet. Als een van de eerste nieuwe producten staat de AR/VR-headset op de planning. Veel analisten gaan er vanuit dat deze in 2022 op de markt verschijnt. Analist Jeff Pu van Haitong International Securities is niet zo positief gestemd. Hij laat nu weten dat het pas 2023 wordt.

9to5Mac vertelt dat de analist verwacht dat er in het eerste jaar tussen de 1 miljoen en 1,5 miljoen exemplaren zullen worden verkocht door Apple. Dat lijkt misschien weinig, maar dat is niet zo. Vooral als je het prijskaartje ziet, want de bril gaat waarschijnlijk duizenden dollars kosten. Het gadget is dan ook niet gericht op de consument, maar op professionals. Mogelijk komt er later wel een versie voor de gewone consument.

Een eerste blik in juni?

Volgens de analist zit het grote verschil tussen Apple en de concurrentie vooral in de chip. Deze is net zoals andere producten van het bedrijf helemaal zelf ontworpen. De andere onderdelen van de headset worden onder andere gemaakt door Sony en Sunny Optical.

Mogelijk zien we in juni al een glimp van de nieuwe headset, maar waarschijnlijk is dat dan vooral op het gebied van code. Het ligt in de verwachting dat Apple tijdens het WWDC 2022 gaat vertellen over een nieuw besturingssysteem voor de headset. Deze zou de naam RealityOS of rOS dragen.