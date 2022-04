Waarom Apple de AirPods Pro 2 mogelijk als vervangend model uitbrengt

De verwachting is dat Apple in de tweede helft van 2022 de AirPods Pro 2 lanceert, inclusief een nieuwe strategie aangaande de verkoop. Tenminste, als we de bekende analist Ming-Chi Kuo mogen geloven. Kuo deelt deze week wederom zijn bevindingen op Twitter, waardoor hij een balletje aan het rollen brengt.

Wanneer de AirPods Pro 2 op de markt verschijnen, dan is de kans groot dat Apple de eerste Pro-versie van de markt haalt. Normaliter doet het bedrijf uit Cupertino dit niet, omdat consumenten de keuze moeten hebben voor welke versie ze willen gaan. Maar die strategie zorgt ervoor dat mensen voor de goedkopere optie gaan.

Dat zag Apple gebeuren toen de AirPods 3 op de markt verscheen. In plaats van dat mensen meteen de AirPods 3 kochten, kozen ze in plaats daarvan voor de goedkopere AirPods 2. Om te voorkomen dat dit wederom gebeurt, zou Apple besloten hebben de Pro-versie helemaal te gaan vervangen met de AirPods Pro 2.

AirPods 3 orders for 2-3Q22 have been cut by 30%+. Due to the failed product segmentation strategy, demand for AirPods 3 is significantly weaker than for AirPods 2. AirPods Pro may get discontinued after Apple launches AirPods Pro 2 in 2H22 to avoid repeating the same mistake.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 5, 2022