Apple-gebruikers vinden het blijkbaar toch prima om gevolgd te worden

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat Apple App Tracking Transparency introduceerde. Hoe gaan gebruikers precies met die functie om? Met de optie kunnen ze aangeven of ze toestemming geven aan app-makers voor het volgen van hun gedrag op hun iPhone. Op basis van die informatie kunnen bedrijven gepersonaliseerde advertenties voorschotelen.

Aanvankelijk leek het goed te gaan met de functionaliteit. Veel gebruikers leken aan te geven dat ze liever niet gevolgd willen worden. En terecht, want heel veel bedrijven verdienen grof geld met jouw data, of je dat nou wil of niet. Echter, nu blijkt uit extern onderzoek dat veel mensen toch van gedachten veranderd zijn.

Apple-gebruikers geven volgtoestemming

We hoeven geen marktonderzoekers te zijn om te weten dat veel bedrijven het ergste vreesden over App Tracking Transparency. Vooral Facebook was hier luid en duidelijk over: dit zou hen miljoenen gaan kosten. En dat gebeurde ook. In mei 2021 kwam naar buiten dat slechts zestien procent van iOS-gebruikers officieel toestemming gaven om gevolgd te worden.

Een jaar later ziet dat percentage er iets anders uit. Nu is het zo dat 25 procent van de gebruikers daar geen probleem meer mee heeft. En als het gaat om de categorie gaming in het bijzonder, dan geeft dertig procent zelfs toestemming. Die cijfers zijn gebaseerd op wereldwijd onderzoek onder de tweeduizend populairste apps binnen de database van onderzoeker Adjust.

Sommige games trekken veel mensen over de streep

Per game verschilt het percentage wel. In sommige gevallen geeft 75 procent van de gebruikers aan geen probleem te hebben met het verzamelen van de persoonlijke gegevens. Het is dus duidelijk dat dit percentage per categorie of zelfs per app flink kan schommelen. En wellicht zien sommige mensen toch de waarde in van gepersonaliseerde advertenties. Maar het kan ook zijn dat sommige apps niet werken voordat je toestemming geeft.

Het is hoe dan ook een opvallend resultaat. Vorig jaar kwam namelijk via een ander onderzoek naar buiten dat slechts vier procent van iOS-gebruikers in de Verenigde Staten toestemming gaf voor het volgen. Adjust bekeek de cijfers wereldwijd, dus dat is een verschil. Maar het verschil is wel groot.

Adjust