Geen keuze: hoe de App Store prijsstijgingen door je strot duwt

Apple test een functie voor de App Store die ontwikkelaars in staat stelt om op gemakkelijke wijze prijzen voor abonnementen te verhogen. Hoewel gebruikers daar dan wel vanzelf een melding van ontvangen, hoeven ze geen actie te ondernemen. Je hoeft dus niet te bevestigen dat je het met de nieuwe prijs eens bent.

De nieuwe optie is eind maart ontdekt, toen bleek dat streamingdienst Disney+ de prijzen omhoog gooide. Gebruikers kregen daar een melding van en… dat was het. Ze konden niet direct aangeven het er niet mee eens te zijn. Vanaf die melding geldt de nieuwe prijs voor een abonnement en ga je er dus in feite mee akkoord.

In de mail van Disney+ staat onderaan een grote, blauwe knop met daarin een OK. Daarboven staat echter een regel tekst, met kleine letters, die je doorverwijst naar meer informatie over je abonnement. Dat is tevens de plek waar je dat abonnement kunt annuleren, wanneer je niet van plan bent om meer te gaan betalen.

iOS biz people… Subscription price increase as mere NOTICE instead of having to confirm, else subs expires.

Is this new behavior for everyone or exclusive to Disney+? pic.twitter.com/zt7c15QcTA

— Max Seelemann (@macguru17) March 24, 2022