AirPower is heel even terug dankzij de nieuwe Nomad Base One Max

Nomad, bekend van accessoires voor verschillende Apple-producten, kondigt een draadloze oplader aan die doet denken aan AirPower. Dat is een accessoire waar Apple ooit aan werkte, maar volgens geruchtenmakers definitief afscheid van nam. Gelukkig nemen derde partijen graag dit stokje over van de iPhone-maker.

De nieuwe draadloze oplaadmat van Nomad heet de Base One Max. Dit is de opvolger van de Base One-mat die in maart verscheen. In vergelijking met het voorgaande model zien we dat de fabrikant nu een plek voor de Apple Watch reserveert. Daardoor kun je zowel je iPhone als je smartwatch tegelijkertijd opladen.

Base One Max doet denken aan AirPower

De prijs van de accessoire is 149,99 dollar. Het apparaat is vanaf vandaag te bestellen in de Verenigde Staten. In vergelijking met de voorganger is er qua design niet eens zo heel veel veranderd. Nomad verdubbelde de breedte en voegde er een Apple Watch-oplader aan toe. Het is best simpel, maar dat deert niet als het effectief is.

Het mooie aan dit design is dat je de Apple Watch op z’n zij kunt leggen. Zo kan het horloge tevens dienstdoen als een klok voor op je nachtkastje. Achterop het apparaat zit een enkele USB-C-aansluiting. Daar stop je een bijna twee meter lange kabel in. Die kabel zit gewoon in het pakket en hoef je dus niet later los te kopen.

Tenminste 30 watt aan vermogen

Nomad gebruikt voor zijn AirPower-achtige oplaadmat tenminste 30 watt aan vermogen. Daarmee kun je in elk geval je iPhone oplader met 15 watt aan vermogen, uiteraard via de MagSafe-standaarden. Helaas is het zo dat de Apple Watch niet mag rekenen op snelladen, ook niet als je de Series 7 erop neerlegt.

De Nomad Base One Max laadt overigens niet meer dan één Apple Watch en één iPhone op. Je kunt geen extra apparaten opladen via kabels of iets dergelijks. Maar goed, de oplaadmat ziet er in elk geval strak uit en heeft behoorlijk wat gewicht (900 gram), waardoor die ook niet zomaar van je kastje af valt.

Nomad