Adobe CC Express krijgt productiviteitsfeatures (en nog meer!)

Afgelopen week verscheen er een verse update voor de mobiele app van Adobe Creative Cloud Express, beschikbaar voor iPhone en iPad. De app moet er op kleine onderdelen flink op vooruitgaan, waardoor het gebruik een stuk prettiger moet zijn. Ditzelfde geldt voor de webapplicatie die beschikbaar is van de dienst.

Zo krijgen gebruikers nu toegang tot aanpasbare basic shapes. Dat betekent dat ze specifieke vormen kunnen kiezen uit een uitgebreide bibliotheek, binnen de app, en die kunnen aanpassen hoe ze willen. En het mooie is dat de basisvorm dus niet verandert. Veranderingen die je doorvoert, zijn dus consistent over heel de vorm.

Download de update voor Adobe CC Express

Daarnaast biedt Adobe CC Express nu de Color-integratie aan. Met deze integratie krijgen gebruikers toegang tot een uitgebreid kleurenpalet. Het gaat dan om presets en thema’s. Gebruikers kunnen zoeken naar specifieke kleuren of thema’s en kunnen zich laten leiden door de suggesties die de app aanbiedt.

Binnen de iOS– en Android-apps vinden we overigens nog twee nieuwe snelle acties aan. Zo is er nu de Crop Quick Action, waarmee gebruikers razendsnel edits uitvoeren op hun smartphones. Ook is er nu de Resize Video-functie. Dat is een term die gelukkig helemaal voor zichzelf spreekt en ook gemakkelijk werkt.

Betere workflow

Tot slot is er een betere workflow beschikbaar, omdat Adobe ook naar de productiviteitsfuncties kijkt. Gebruikers krijgen namelijk toegang tot handige drag-and-drop-opties, evenals functies als replace. Daarmee pas je dus in een handomdraai afbeeldingen aan op je smartphone, zonder een pc nodig te hebben.

Adobe Creative Cloud Express is een gratis te downloaden applicatie voor Android en iOS, die tevens op het web te gebruiken is. De app biedt veel functies aan die je in andere Creative Cloud-apps aantreft, maar dan in een soort lite-vorm. Hoewel de app gratis te gebruiken is, kun je er ook maandelijks voor betalen.