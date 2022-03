YouTube’s PiP-functionaliteit voor iPhone laat nog steeds op zich wachten

Eigenaars van een iPhone wachten er al lang op: de mogelijkheid YouTube-video’s in een klein venster in de hoek van het scherm te plaatsen. Deze optie wordt picture-in-picture genoemd, dat op haar beurt afgekort wordt tot PiP. Abonnees op YouTube Premium hebben al wel toegang tot de populaire functionaliteit.

YouTube belooft al een tijdje dat PiP beschikbaar komt voor alle iPhone-gebruikers. Maar nu blijkt de streamingdienst de release wederom naar achteren te hebben geschoven. De bèta voor de functie, waar Premium-gebruikers dankbaar gebruik van maken, eindigt op 8 april. Dat is mogelijk de dag dat de optie beschikbaar is.

YouTube-app op iPhone

In juni vorig jaar beloofde YouTube dat PiP naar alle gebruikers van de YouTube-app op iPhone zou komen. Destijds rolde het bedrijf de functie uit voor Premium-abonnees. En afgelopen februari beloofde het bedrijf nog dat de optie “in de komende maanden” zou verschijnen voor alle gebruikers met iOS op hun smartphone.

Tot op heden hebben we dus nog geen harde releasedatum voorbij zien komen. En de datum dat de bèta eindigt, lijkt iedere keer opgeschoven te worden. Er is geen reden om aan te nemen dat YouTube zich nu gaat houden aan de zichzelf opgelegde datum van 8 april. De vorige einddatum stond immers op 14 maart jongstleden.

Voorlopig kan het dus nog niet

Dat houdt in dat niet-betalende YouTube-kijkers op de iPhone het voorlopig dus zonder de optie moeten doen. Dat betekent dat een video stopt met afspelen op het moment dat je de app verlaat. Een video volgen terwijl je een recept openhoudt in een andere app, zit er dus niet bij. En dat is eeuwig zonde.

Ondanks het feit dat PiP binnen de YouTube-app in bèta is, heeft moederbedrijf Google bewezen dat de functionaliteit gewoon werkt. Waarom het zo lang duurt allemaal, is officieel niet bekend. Mogelijk heeft het iets te maken met YouTube Premium en de hoop dat meer gebruikers zo’n abonnement afnemen.

YouTube