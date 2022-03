Youtube maakt iPhone-gebruikers blij met een dode mus

Eén van de grote veranderingen die we afgelopen jaren op iOS hebben gekregen is dat je gebruik kan maken van picture-in-picture. Op die manier kun je een video bekijken en een appje sturen. Met een aantal diensten werkt het, maar niet met Youtube.

Wat dat betreft wist het bedrijf iPhone-gebruikers blij te maken met een dode mus. Het gaat namelijk niet over de standaard versie van Youtube die de picture-in-picture modus krijgt.

Youtube komt met goed nieuws waar je niks aan hebt

Want het is niet Youtube die standaard voorzien wordt van picture-in-picture. Nee, het is YoutubeTV. Dat is een service die in de Verenigde Staten beschikbaar is en je de mogelijkheid geeft om sportwedstrijden en andere dingen live te bekijken. Daar heb je dus niet heel veel aan als je een iPhone hebt en in Nederland woont.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

iPhone & iPad users 🔊 We’re happy to share that picture-in-picture is now rolling out to your iOS 15+ devices. Simply select a video to watch and swipe ⬆️ from the bottom of the screen to return to the device's homepage. The video can scale down and move across your screen. — YouTube TV (@YouTubeTV) March 30, 2022

Op je gewone Youtube-account is het niet mogelijk om gebruik te maken van picture-in-picture. Google zegt dat dat wel kan, maar dat dat een feature is die alleen is weggelegd voor mensen die het Premium account nemen. Daarmee ben je verlost van vervelende reclames en krijg je andere bepaalde voordelen. Maar daar vraagt het bedrijf dan wel doodleuk 15,99 euro voor. En dat is toch wel behoorlijk veel voor iets waarvan je gewend bent om het gratis te bekijken.

Bizar

En eerlijk gezegd vind ik het gewoon een beetje bizar dat zo’n functie die voor veel apps standaard zijn, bij Youtube achter een betaalmuur zit. Zeker nu het het dus wel uitrolt voor andere functies van het bedrijf. We worden dus echt blij gemaakt met een dode mus.