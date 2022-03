Xbox Cloud Gaming werkt nu beter op iPhone en iPad

Sinds vorig jaar is het mogelijk om op je iPhone en iPad gebruik te maken van Xbox Cloud Gaming. Met een actief abonnement op Xbox Game Pass heb je op die manier de mogelijkheid om je games op het platform te streamen.

Dat werkt zeker niet perfect, maar wanneer je een strategische game speelt, dan maakt het niet zo uit dat de verbinding ietwat achterloopt. Toch is het goed om te zien dat Microsoft zijn best doet om de ervaring van Xbox Cloud Gaming te verbeteren voor je iPhone en iPad.

Xbox Cloud Gaming beter op iPhone en iPad

Op hun eigen blog heeft Microsoft laten weten dat er heel wat veranderingen zijn doorgevoerd voor Xbox Cloud Gaming. Het geeft niet per se aan wat er precies is verbeterd. Maar spreekt van belangrijke verbeterpunten, waardoor de ervaring beter is wanneer je de games op de iPhone en iPad speelt. En de community heeft dat volgens Microsoft zelf al gemerkt. Er is meer positieve feedback op de speelsessies van de spelers. Ook zijn de sessies gemiddeld zo'[n 35 procent langer geworden. Op die manier merkt het bedrijf dus dat het ook echt beter werkt.

Met een actief abonnement op Xbox Game Pass is het dus mogelijk om games te streamen op de iPhone en iPad. Dat werkt overigens niet via een App, want dat wil Apple niet. Het kan daardoor alleen via de browser, maar door een shortcut te maken op je homescreen, kun je er altijd makkelijk bij en werkt het eigenlijk hetzelfde als een app. Vervolgens kun je op die manier dus heel wat games spelen. Daarbij is het mogelijk om gebruik te maken van je touchscreen bij heel wat titels, maar je doet er waarschijnlijk verstandiger aan om een controller te koppelen aan je apparaat.

Meerdere platformen

Mocht je een abonnement nemen op Xbox Game Pass, dan kun je dus games streamen op je iPhone en iPad. Maar het is ook mogelijk om uit de bibliotheek games te downloaden op je Xbox-spelcomputer of je pc. Op die manier kun je met een actief abonnement heel wat games spelen. Wil je wat inspiratie voor games om te spelen? Lees dan zeker even dit artikel.