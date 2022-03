Waarom auto-updates soms weken later op je iPhone verschijnen

Apple rolt op jaarlijkse basis veel updates uit voor iOS. Het besturingsysteem voor de iPhone wordt constant verbeterd en voorzien van nieuwe toevoegingen. Het is dus best handig om de updates automatisch te laten installeren. Al brengt dat ook een nadeel met zich mee.

Het is algemeen bekend dat het handmatig doorvoeren van updates de snellere optie is. Waarom dat het geval is zei het bedrijf tot op heden echter nooit.

Antwoord van Craig

Het gebeurt niet iedere dag dat je Craig Federighi een e-mail stuurt en ook daadwerkelijk antwoord krijgt. iPhone-gebruiker Mateusz Buda kan toch in de kroeg vertellen dat het hem is overkomen. De consument vroeg zich al jaren af hoe het nu precies zat met de automatische updates voor de iPhone. Deze lijken namelijk altijd een stuk later doorgevoerd te worden dan updates die handmatig geïnstalleerd worden.

Hij stelde een mailtje op, verstuurde het naar Apple’s Senior Vice President of Software Engineering en kreeg antwoord. Dus, waarom kiest Apple ervoor om mensen die handmatig software-updates doorvoeren eerder te voorzien?

Waarom zijn automatische updates voor je iPhone later?

Het is mogelijk om automatische updates in te stellen voor je iPhone. Op het moment dat er een nieuwe versie van iOS op de markt verschijnt wordt deze, zonder handelingen van de gebruiker, op de smartphone geïnstalleerd. Theoretisch gezien erg makkelijk, maar het zorgt er wel voor dat je de updates later ontvangt.

Mateusz Buda geeft het voorbeeld van iOS 15.4. Twee weken na de officiële uitrol van de update verscheen er nog geen melding op zijn iPhone. Volgens Craig Federighi komt door het volgende:

“We rollen nieuwe iOS-updates stapsgewijs uit door ze eerst beschikbaar te stellen voor de consumenten die ze daadwerkelijk opzoeken in de Instellingen. Eén tot vier weken later (nadat we feedback over die update hebben gekregen) rollen we hem uit voor mensen met auto-update ingeschakeld.”

Gezien het aantal actieve iPads en iPhones een strategie die erg goed te begrijpen is. Ben je het daar niet mee eens en wil jij direct de meest recente iOS-versie op je iPhone hebben? Dan kun je altijd automatische updates uitschakelen.