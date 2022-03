VLC Media Player’s nieuwste update brengt mooie verbeteringen

Wanneer je gebruik maakt van een iPhone of iPad, dan is de kans dat je daar VLC op hebt iets minder groot dan wanneer je hem op de Mac gebruikt. Op dat laatste platform is het een populaire videospelers, die vooral handig is om video’s met een bepaalde code af te spelen.

Daar zul je op de iPhone en iPad minder snel mee te maken hebben. Toch is de app de moeite waard en is hij onlangs voorzien van een nieuwe update. En die brengt een aantal mooie verbeteringen met zich mee.

VLC krijgt update voor iPhone en iPad

Het gaat om de 3.3 update die nu beschikbaar is. Naast dat hij voorzien is van een update voor de gebruikers van de iPhone en iPad is de update er ook voor Apple TV-gebruikers. Met de update is het bijvoorbeeld nu mogelijk om gebruik te maken van spatial audio wanneer je de AirPods Pro of Max bezit. De maker stellen dat de update er voor heeft gezorgd dat de video playback interface opnieuw is geschreven. Verder is er sprake van dat je nu binnen je netwerk vanuit de app toegang krijgt tot NFS en SFTP delingen.

De update van VLC moet er ook voor zorgen dat je sneller die verbinding maakt. En wanneer het gaat, dan moet de app voor minder warmte zorgen. Verder stelt de maker dat de audiokwaliteit is verbeterd. Video’s die je afspeelt maken tot slot automatisch gebruik van deinterlacing. Kortom, er zijn genoeg kleine en grote verbeteringen doorgevoerd.

Ook voor oudere apparaten

Mocht je een ietwat iPhone of iPad hebben, dan kun je alsnog profiteren van de update. Je hoeft voor de VLC 3.3 update namelijk iOS 9 of hoger hebben. Dat betekent dat je zelfs nog op een apparaat als een iPhone 4S, een Apple TV HD of een iPad tweede generatie de update binnen kunt halen. Na deze update moet je waarschijnlijk weer een tijd wachten. De laatste update voor deze was namelijk een jaar geleden.