Nachtmerrie uit Cupertino: maakt de Touch Bar zijn comeback?

Apple-gebruikers stonden te juichen toen de Touch Bar verdween. Is dat te vroeg geweest en komt die toch weer terug?

We herinneren ons helaas allemaal de Touch Bar op de verschillende MacBooks. Toegegeven, de functie leek in het begin leuk, maar later werd het toch vooral handig. Ook de ontwerpers van Apple hadden dit op een gegeven moment door, want we zien de feature niet meer terug in de huidige modellen. Toch lijkt het idee niet helemaal te zijn verdwenen. Apple gaat het nu mogelijk op een andere manier toepassen.

Apple Pencil meets Touch Bar

Apple heeft een bijzonder patent ingediend voor de Apple Pencil. Waarschijnlijk vraag je jezelf dan ook af wat de link is met de Touch Bar. Toch hebben deze wel degelijk een connectie. In de patentaanvraag staat een tekening van een MacBook Pro met daarin een houder voor de Apple Pencil en deze zit op de plaats die je wellicht nog herkent.

Een Apple Pencil in combinatie met een MacBook lijkt natuurlijk apart. Op dit moment werkt de Pencil niet in samenwerking met een MacBook. Bovendien heeft het apparaat geen touchscreen waarop je kunt schrijven of tekenen. In het patent zelf staat “mountable tool computer unit” geschreven.

Logisch?

Toch is de plaats opmerkelijk om een Apple Pencil te bewaren. Een logischere plaats kan de zijkant van een MacBook zijn. Toch heeft het techbedrijf daarmee wel een doel. Op die positie kan de pencil werken als een soort Touch Bar. De pencil in de tekening kan verschillende aanrakingen herkennen. Apple schrijft daarbij: “het aanrakingspaneel kan een aanrakingsgevoelig oppervlak hebben dat signalen door kan geven naar andere componenten van het apparaat.

Daarbij is het ook mogelijk dat het er ook een beetje uitziet als een Touch Bar: “Een weergavecomponent van het elektronische apparaat kan tekstuele en of grafische weergave-elementen weergeven die selecteerbare virtuele knoppen of pictogrammen vertegenwoordigen.”

De grote vraag is natuurlijk of Apple het weer aandurft om met een Touch Bar 2.0 na alle kritiek. Zou jij het een goede oplossing vinden?

Apple Insider