Tim Cook roept Apple-medewerkers op om te doneren voor Oekraïne

Tim Cook heeft alle medewerkers van Apple een bericht gestuurd over de oorlog die gaande is in Oekraïne. Hij roept zijn personeel op om te doneren.

We weten inmiddels allemaal wat er gaande is in Oekraïne. Rusland is het land binnengevallen in de hoop om de regering omver te werpen en zo te voorkomen dat Oekraïne aansluiting krijgt met het Westen. Dat lijkt echter niet te werken, want het Westen is meer verenigd dan ooit. Ook bedrijven sluiten zich aan door hun werkzaamheden in Rusland te staken. Zo stopt Apple daar de verkoop van haar producten. Dat is niet het enige, want topman Tim Cook hoopt ook dat zijn personeel gaat doneren aan Oekraïne.

Tim Cook roept op tot donaties

Maar bij die donaties blijft het niet. In de e-mail laat Tim Cook weten dat Apple het ingezamelde bedrag verdubbeld. Dat doet het bedrijf overigens al sinds 25 februari. Het geld gaat naar verschillende organisaties.

Naast het geld probeert Apple ook medewerkers en hun families in Oekraïne te helpen. Het bedrijf heeft daarover contact met ze. Ook voor personeel dat zich buiten het land bevindt kan zich melden voor ondersteuning.

Apple onderneemt actie

In de e-mail, die in handen is gekomen van The Verge, vertelt Cook waarom hij actie onderneemt. “Ik spreek voor iedereen bij Apple door mijn bezorgdheid te uiten over het geweld. Met elk nieuw beeld van families die hun huizen ontvluchten en dappere inwoners die vechten voor hun leven, zien we hoe belangrijk het is voor mensen in de wereld om zich te verenigen voor vrede.”

In de brief vertelt Cook de acties die hij in Rusland doorvoert. Zo stopt Apple de serviceverlening van de producten en blokkeert het de Russische media RT en Sputnik News in de App Store in landen buiten Rusland. Net zoals Google stopt Apple ook met het geven van verkeersinformatie in Apple Maps.

Cook sluit de brief af met: “We blijven de situatie in de gaten houden en hebben daarvoor contact met de relevante overheden over de acties die we ondernemen. Deze momenten roepen om vereniging, moed en herinnert ons eraan dat we nooit het zicht op menselijkheid moeten verliezen. In deze moeilijke tijden troost ik me met de wetenschap dat we eensgezind zijn in onze toewijding aan elkaar.”