Apple komt met nieuwe Technology Preview voor Safari

Gebruikers van macOS Big Sur en macOS Monterey kunnen aan de slag met een nieuwe Technology Preview van Safari. Daarin test Apple de nieuwst functies.

Apple heeft vandaag versie 141 uitgebracht van de Safari Technology Preview. In deze experimentele versie van de internetbrowser kun je alvast de nieuwste functies testen.

Een nieuwe Technology Preview van Safari

Apple brengt de versie uit om te zien of nieuwe features werken en of er bugs in zitten. Het stelt ontwikkelaars in staat om te zien hoe de nieuwe browser reageert op websites of add ons. Bovendien kan het daarin ook oplossingen testen voor foutjes die in eerdere versies zijn geslopen. Natuurlijk kan het wel zo zijn dat alles niet helemaal werkt zoals hoort. Deze versie bevindt zich nog voor de beta.

De nieuwe testversie van de browser heeft verschillende updates voor functies. De volgende features worden geüpdatet:

Web Inspector

CSS

Forms

Javascript

Experimental Model Element

Payment Request

Web Animations

Web API

WebAuthn

Content Security Policy

Wil je gebruikmaken van deze testversie van Safari? Dan moet je er wel rekening mee houden dat de functie Tab Groups, die afgelopen jaar bij Monterey werd toegevoegd, niet synchroniseert met deze versie. Wil je het desondanks toch proberen, dan kun je de Technology Preview van Safari hier downloaden. De uitgebreide beschrijving van alle veranderingen is op deze pagina te lezen.

Problemen oplossen

Apple heeft in ieder geval flink wat om aan te werken. Vorig jaar had Safari een beveiligingsprobleem. Zo konden hackers precies zien wat je in Safari doet en krijgen daarbij ook toegang tot online accounts. Het probleem is gelukkig opgelost. De onderzoeker die het aan het licht bracht kreeg van Apple 100.500 dollar.

Ook werkte Apple dit jaar aan een probleem in Safari waarbij je privacy gevaar loopt. Wanneer je een website bezoekt binnen Safari dan kunnen die sites je browsergeschiedenis en Google ID zien en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Hier lees je daar meer over.