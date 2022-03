Apple Studio Display mist belangrijke functies op Windows-PC

Apple kondigde flink wat nieuwe producten aan tijdens Peek Performance, waaronder een nieuwe Studio-monitor. Als Windows-gebruiker mis je echter wel wat.

Een van de grote aankondigingen tijdens Peek Performance was de nieuwe monitor van Apple: de Studio Display. Dit scherm is 27 inch en heeft verschillende interessante specs en functies. Deze zijn ideaal als je een Apple-computer hebt, maar ook prima te gebruiken als je bijvoorbeeld gebruikmaakt van een Windows-PC. Toch mis je dan een aantal interessante functies die Mac-gebruikers wel hebben.

Windows-gebruikers missen functies

In de Studio-Display zit de Apple A13-chip. Deze gebruikte Apple eerder voor de iPhone 11, iPhone SE en iPads. Deze chip stuurt een aantal functies aan van de monitor. Het probleem is echter dat de functies die op chip draaien niet functioneren op een Windows-PC. Hierdoor heb je als je bijvoorbeeld een Dell of HP gebruikt er helemaal niets aan.

Er zijn verschillende functies van de Studio Display die werken met de A12-chip. Het gaat bijvoorbeeld om Spatial Audio, Siri-ondersteuning en Central Stage. Die laatste feature zorgt ervoor dat de webcam in het scherm op jouw gefocust blijft terwijl beweegt, mede door zoom. Deze functies doen het dus niet, meldt TechRadar.

Op een Windows-computer werkt de webcam van de Studio Display wel, maar deze doet niets meer dan het 5K-beeld doorgeven met 60Hz. Het is natuurlijk ondanks die functies nog steeds een goed scherm, maar je bent eigenlijk een dief van jouw eigen portemonnee als je met een Windows-PC 1.779 euro uitgeeft. Voor dat geld kun je dan beter op zoek gaan naar een andere optie.

Studio Display

Heb je wel een Macbook of Mac dan is het Studio Display een interessante optie. Het is een 5K scherm met een resolutie van 5120 bij 2880 met een helderheid van 600 nits. Daarnaast zitten er in het scherm zes speakers, vier woofers en twee tweeters. Wil je meer over de Studio Display? Check dan dit artikel!