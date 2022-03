Studio Display maakt Siri beschikbaar op oudere Macs

Siri is natuurlijk een handige functie die je natuurlijk kent van je iPhone, maar is sinds 2018 ook beschikbaar op Macs. Door de Studio Display hebben nu ook oudere computers toegang tot de functie.

Siri helpt je gevraagd en soms ook ongevraagd aan een antwoord op je vragen. Wil je een bepaald nummer afspelen, of weten wat voor weer het wordt. Vraag het Siri en die doet en vertelt alles. Natuurlijk is de spraakassistent van Apple vooral handig op de iPhone, maar hoewel je de functie waarschijnlijk minder gebruikt op je Mac, kan het toch een handige toevoeging zijn.

Siri via Studio Display

Siri is natuurlijk al een tijdje beschikbaar op de Macs. Apple introduceerde de functie voor het 2018 op de MacBook Pro. Voor de iMac was het zelfs later een toevoeging. De desktop had pas sinds de modellen uit 2020 toegang tot de spraakassistent.

Het nieuwe Studio Display zorgt nu dat ook oudere modellen toegang krijgen tot Siri. Tenminste, als een Mac het scherm volledig ondersteunt en als deze draait op macOS Monterey 12.3 of een nieuwere versie van het besturingssysteem.

De Studio Display maakt Siri mogelijk op computers omdat er onder de motorkap een A13 Bionic Chip zit. Naast de ondersteuning van Siri zorgt deze ook voor het mogelijk maken van Spatial Audio en de speciale Center Stage functie voor de camera. Met die laatste feature blijf je altijd in het midden van het beeld, ondanks dat je beweegt.

Op deze modellen is het mogelijk

Zoals eerder gezegd wordt Siri alleen mogelijk bij Macs die op macOS 12.3 of later draaien en het scherm ondersteunen. Dat zijn de volgende modellen: