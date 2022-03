Komt de volgende grote Streaming OS bij Sonos vandaan?

Het lijkt erop dat speakerfabrikant Sonos werkt aan een eigen besturingssysteem voor zijn (audio)producten, genaamd Home Theater OS. Dat blijkt uit onlangs gepubliceerde vacatures van het bedrijf. Daarnaast maakt een hooggeplaatste medewerker eveneens melding van het aankomende platform.

Om wat voor platform gaat het dan precies? In een vacature spreekt de fabrikant over een “Next Generation Sonos Home Theater OS”. De nieuwe executive, waar Sonos naar op zoek is, moet een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van de software. Gebruikers moeten gemakkelijk de content kunnen vinden die ze tof vinden.

Home Theatre OS van Sonos

Nick Millington, chef innovatie bij Sonos, promoot de nieuwe functie via zijn persoonlijke LinkedIn-profiel. Millington schrijft daar dat hij werkt aan “een nieuwe home theater-project” en dat hij de hulp kan gebruiken van een “partnering executive”. Een echte aankondiging is het niet, maar de geest is uit de fles.

Daarnaast is Sonos op zoek naar een “UX Lead, Next Generation Home Theater Experience”. Dat is iemand die dan weer verstand heeft van interfaces (de menu’s waar je mee te maken krijgt). Deze persoon moet ervaring hebben met televisies, digitale content creation en natuurlijk het aanbieden van advertenties.

Content komt in vele vormen

Sonos erkent in de vacature van de UX Lead dat content in vele vormen komt, vanuit verschillende bronnen. Het lijkt er dus op dat het bedrijf meer wil doen dan alleen audiocontent aanbieden, maar dat is momenteel nog speculatie. Het is vooralsnog niet precies bekend waar het Amerikaanse bedrijf mee bezig is.

Mocht Sonos inderdaad werken aan een soort thuistheateroplossing, dan gaat het bedrijf concurreren met bijvoorbeeld tvOS van Apple en Google TV van, nou ja, Google, dus. Daarnaast biedt Roku ook een prettige software-omgeving aan en zijn veel mensen te spreken over het Fire TV OS van Amazon.

Sonos