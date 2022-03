Squid Game-ster schittert in Apple TV+ serie Disclaimer

In 2021 had Netflix een enorme hit met Squid Game. En als gevolg daarvan zijn heel wat Koreaanse acteurs in één klap ook in het Westen bekend. Wat dat betreft is het niet heel erg gek dat de nieuwe Apple TV+ serie Disclaimer een rol heeft voor HoYeon Jung.

HoYeon Jung speelde in Squid Game de rol van Kang Sae-byeok en werd gezien als één van de leukste personages in de serie. En nu gaat ze dus spelen in de serie Disclaimer op Apple TV+

Squid Game-ster in Apple TV+ serie Disclaimer

Disclaimr zal waarschijnlijk niet zo’n hit gaan worden als Squid Game op Netflix. Maar dat was dan ook wel een geval apart. HoYeon Jung gaat spelen aan de zijde van een aantal bekende acteurs. Zo zijn de hoofdrollen weggelegd voor Cate Blanchett en Kevin Kline. Andere rollen zijn weggelegd voor Baron Cohen en Kodi Smit-McPhee.

Disclaimer is een serie die gebaseerd is op een boek. Dat is wel vaker zo met series die op Apple TV+ verschijnen. Dat boek is destijds geschreven door Renee Knight. In de serie draait het om Catherine Ravenscroft, een rol die gespeeld wordt door Cate Blanchett. Zij is een journalist die documentaires maakt voor de televisie. Ze is een gerespecteerd persoon, maar op een dag komt ze in aanraking met een boek dat geschreven is door het personage die door Kline wordt gespeeld. Daaruit blijkt dat het een verhaal is dat op haar is gebaseerd en bepaalde geheimen openbaart, waarvan zij dacht dat ze tot het verleden behoorde.

De rol van HoYeon Jung

Binnen dit geheel speelt HoYeon Jung, de ster uit Squid Game, de rol van Kim. Zij werkt onder Cahterine Ravenscroft en hoopt die manier een stap te maken in haar carrière. Het is nog niet bekend wanner Disclaimer gaat uitkomen op Apple TV+. Wil je meer lezen over de service? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.