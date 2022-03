Slack tovert iPad-app met nieuwe update om tot look-a-like Mac-app

De populaire, zakelijke chatdienst Slack heeft haar iPad-app in een nieuw jasje gestoken, waardoor die op de app voor Mac lijkt. Dat gebeurt in de vorm van een update, die een aantal zaken dus flink aanpast. Zo is er een nieuwe layout en een geüpdatete sidebar en zijn er meer opties betrekking tot toegankelijkheid.

Nu is de indeling van twee kolommen niet vreemd voor de Slack-app. Maar de manier waarop het bedrijf de app nu vormgeeft, doet sterk denken aan de appversie die gebruikers op de Mac kennen. Links selecteer je nu het kanaal, terwijl je in het onderdeel aan de rechterkant van het scherm de content ziet staan.

Slack krijg nieuwe lik verf op iPadOS

Dat de iPad-app van Slack sterk lijkt op het desktopaanbod is niet vreemd. Veel mensen gebruiken de iPad inmiddels als werkstation, waardoor opties voor multitasking en overzicht zeer welkom zijn. De iPad krijgt krijgt bovendien nog veel meer mogelijkheden die overgeheveld zijn vanuit de Mac-versie.

Zo kunnen gebruikers bepaalde groepen of gebruikers verbergen indien nodig. Daarnaast worden de instellingen gesynchroniseerd met de desktopversie, waardoor de ervaring dus op beide platformen gelijk is aan elkaar. Verder krijgen profielnamen avatars en kun je berichten lezen op basis van recente activiteiten.

Extra opties met betrekking tot toegankelijkheid

Gebruikers krijgen tevens toegang tot een contextueel menu. Daarin staan opties voor het uitzetten van notificaties, het kopiëren van een link en nog veel meer. De Slack-app biedt voortaan ook verbeterde labels aan voor de AppleVoice-functie, waardoor visueel gehandicapte gebruikers beter door de app kunnen navigeren.

De Workspace Switcher, waarmee je van omgeving verandert, is eveneens geoptimaliseerd voor AppleVoice, zodat je heel snel van werkomgeving verandert. De beschikbare opties moeten tot slot ook beter leesbaar zijn, omdat je als gebruiker voortaan zelf bepaalt hoe groot de menu-elementen zijn.

Slack