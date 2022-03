Samsung kent geen schaamte: nieuwe M8-serie is directe iMac-kopie

Beter goed gejat dan slecht bedacht: het spreekwoord kan bijna niet beter toegepast worden dan bij de nieuwe Smart Monitor M8-serie van Samsung. Het Zuid-Koreaanse bedrijf brengt hiermee een beeldscherm op de markt dat wel heel erg op de huidige iMac van Apple lijkt.

Gewapend met de kleuren Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue en Spring Green verschijnt het nieuwe beeldscherm op de Nederlandse markt. Wat heeft hij te bieden?

Samsung introduceert Smart Monitor M8-serie

Samsung richt zich met de Smart Monitor M8-serie op de thuiswerkers onder ons. Het beeldscherm is voorzien van een geïntegreerde Smart Hub en Workspace-interface. Hiermee maak je niet alleen snel verbinding met alle slimme IT-apparaten in huis, maar heb je ook toegang tot alle toepassingen die je nodig hebt om snel en gemakkelijk op één scherm te werken.

Het bijzondere aan dit beeldscherm is dat hij volledig draadloos te verbinden is met je computer. Bijzonder makkelijk op het moment dat je bijvoorbeeld twee beeldschermen tegelijkertijd aan je computer wilt hangen of een zo minimalistisch mogelijk uiterlijk wilt creëren.

De Samsung Smart Monitor M8 biedt ondersteuning voor Samsung DeX, Apple AirPlay 2 en Microsoft 365 cloudservice. Adviesprijs: €799.

Gewapend met de SlimFit Cam

De M8-serie wordt geleverd met een SlimFit Cam. Dit is een kleine camera die je, door middel van een magneet, aan de bovenkant van de monitor kunt bevestigen. Net als bij het scherm zelf maakt Samsung het mogelijk om deze accessoire draadloos te verbinden met je computer.

Via de SlimFit Cam wordt de kwaliteit van je videogesprekken omhoog getild. De camera beschikt over een zoomfunctie, gezichtsherkenning en een Far Field Voice-microfoon. Dankzij die laatste toevoeging is het ook mogelijk om slimme assistenten als Samsung Bixby en Amazon Alexa te gebruiken.

Samsung lanceert directe iMac-kopie

De Samsung Smart Monitor M8 is een ontzettend slim beeldscherm die de consument, misschien nog wel meer dan de 24-inch iMac, van veel gemakken voorziet. Al kunnen we er niet omheen draaien dat we te maken hebben met een ontwerp dat direct afkomstig is van het apparaat van Apple.

Laten we het zo zeggen: het is duidelijk waar Samsung zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. Mensen die het ontwerp van de 24-inch iMac bijzonder mooi vinden, maar geen geld uit willen geven aan een hele iMac. Tja, die zitten hartstikke goed met dit beeldscherm van €799. Maar de creativiteitsprijs zal het zeker niet winnen.