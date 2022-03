Russische inval Oekraïne zorgt voor opmerkelijke aanpassing in Apple Maps

De Russische inval in Oekraïne brengt logischerwijs veel teweeg. Verscheidende techbedrijven reageren er op verschillende manieren op. Apple heeft al laten weten aan welke kant het bedrijf staat. Maar daar blijft het niet bij, want nu zien we dat de iPhone-maker ook een opmerkelijke verandering doorvoert aan Apple Maps.

In 2019 voerde Apple al eerder een opvallende verandering door aan Apple Maps. Destijds werd de Krim weergegeven als onderdeel van Rusland, voor de mensen die in dat land en die regio wonen. In andere delen van de wereld stond de Krim aangegeven als onafhankelijk gebied. Maar daar komt nu wederom verandering in.

De Krim hoort bij Oekraïne

In Apple Maps staat voortaan vermeld dat de Krim nu onderdeel is van Oekraïne, zoals dat het geval was voordat Rusland-president Vladimir Putin het schiereiland annexeerde. Dat gebeurde in 2014; sindsdien hebben nog maar weinig landen erkend dat de Krim voortaan bij Rusland hoort.

Deze wijziging is te zien in bijna alle delen van de wereld, behalve in Rusland. Daar moeten zowel Apple als Google, evenals andere aanbieders van kaartenapplicaties, volgens de wet laten zien dat de Krim bij dat land hoort. Anders mogen ze hun product niet uitbrengen in het gigantische land.

Apple voert op eigen manier strijd

Apple gooit op haar eigen manier haar gewicht in de strijd tegen Rusland. Eerder maakte het bedrijf al bekend dat de verkoop van haar producten daar gestaakt worden, omdat de iPhone-maker niet achter de oorlog met Oekraïne staat. Daarnaast is de app van staatsomroep RT wereldwijd uit de App Store gehaald, behalve in Rusland.

Verder hebben zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie sancties getroffen, waardoor betaaldienst Apple Pay eveneens niet meer beschikbaar is in dat land. Ondertussen houdt Apple de situatie aldaar in de gaten en kijkt het bedrijf of er nog meer maatregelen nodig zijn.

9to5Mac