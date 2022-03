Apple TV+ drie maanden gratis voor consumenten met een PlayStation 4

Apple TV+ is wederom voor een aantal maanden gratis te proberen. Zo wordt duidelijk door een tweet vanaf het officiële Twitteraccount van PlayStation. Waar eerder consumenten met een PlayStation 5 al aan de slag konden gaan met een gratis proefperiode, zijn nu mensen met een PlayStation 4 aan de beurt.

Heb jij Apple TV+ nog niet kunnen proberen of simpelweg nog niet willen proberen? Dan is dit misschien wel het moment om dat te doen. Al moet je daar dan wel een PlayStation 4 voor in huis hebben.

PlayStation 4 = gratis Apple TV+

Mensen met een LG-televisie, een nieuw Apple-apparaat of een simpele eerste aanmelding: er zijn veel verschillende manieren waarop we in het verleden gratis toegang tot Apple TV+ konden krijgen. Met ingang van deze week komt daar dus een nieuwe manier bij. Gamers met een PlayStation 4 hebben tot 22 juli 2022 de tijd om gebruik te maken van een speciale actie.

Het is mogelijk om met je console drie maanden gratis Apple TV+ binnen te halen. De actie is geldig voor alle nieuwe leden van de streamingdienst. Mocht jij in het verleden al eens gebruik gemaakt hebben van een soortgelijke actie of heb je al een abonnement gehad? Dan heb je niet heel veel aan de actie.



Gratis abonnement activeren op je PlayStation 4

Kom jij wel in aanmerking voor het gratis Apple TV+ abonnement? Dan kun je de volgende stappen volgen om gebruik te maken van de actie:

Download of open de Apple TV-app op je PlayStation 4 Volg de stappen die vervolgens te zien zijn Log in met je Apple ID (of maak er eentje aan) Accepteer de voorwaarden

Voila! Je kunt vanaf dit moment drie maanden lang genieten van content als Ted Lasso, Mythic Quest, The Morning Show en nog heel veel meer.

Wat kunnen we komende tijd verwachten?

Het aanbod van Apple TV+ is niet heel erg groot en wordt ook niet echt op rap tempo bijgewerkt. Maar als er een film, serie of documentaire op de dienst verschijnt is de kans vrij groot dat het goed is. Zo zijn er ook de komende tijd weer genoeg titels waar we erg naar uitkijken.

Jeroen heeft deze content voor jullie in een handig overzicht gezet. Ben je benieuwd wat je de komende tijd dus kunt zien op de streamingdienst, check dan even het bovenstaande artikel.