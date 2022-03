Peek Performance: De Studio Display is het nieuwe scherm van Apple

Tijdens het Peek Performance-evenement kondigde Apple de Mac Studio aan. En in hetzelfde blokje kondigde het ook de Studio Display aan. Dit nieuwe scherm kun je met de nieuwe Mac gebruiken, maar ook gewoon voor andere apparaten. Dit is wat je moet weten.

Alles over de Studio Display

Studio Display is 27 inch

Voor een scherm is altijd het eerste waar je naar kijkt de grootte. De Studio Display is een 27 inch scherm en komt met 218 pixels per inch. Daarmee is het volgens Apple een 5K retina display. Met 600nits aan helderheid is het ook een scherm dat heel wat donkere beelden alsnog goed laat zien. Verder maakt hij gebruik van Truetone en een laag waardoor de reflectie beperkt wordt. Net als bij zijn broertje Pro Display XDR heb je een Nano-texture glass optie.

Flinke frontcamera

De Studio Display komt met een 12-megapixel front camera. Dat is dus te vergelijken met een iPhone. Daarmee is het dus perfect om videogesprekken te voeren. Ook maakt hij daarbij gebruik van Centerstage, wat vandaag de dag min of meer een standaard lijkt te zijn. Dus als je met een groep achter het scherm zit, dan komt de persoon die beweegt het beste in beeld.

Krachtig

Moet je bij een beeldscherm denken aan kracht? Als het aan Apple ligt wel. Zo wordt de Studio Display uitgerust met een A13 bionic chip. Op die manier zou je kunnen zeggen dat je een beeldscherm met iPhone-kracht in huis haalt. Verder kun je met een Thunderbolt kabel 96w aan power overbrengen. Daarmee kun je dus een 14-inch MacBook Pro opladen. Verder heeft hij drie USB-C porten.

Goed geluid

Ik denk niet dat veel mensen bij het aanschaffen van een beeldscherm kijken naar het geluid. Dat laat je toch vaak via andere manieren afspelen. Toch is de Studio Display voorzien van zes speakers, vier woofers en twee tweeters. Daarmee ondersteunt de monitor ook spatial audio.

Prijs en beschikbaarheid

De Studio Display is vanaf vandaag te bestellen en wordt vanaf vrijdag 18 maart geleverd. Je tikt ’em in Nederland voor €1779 op de kop.