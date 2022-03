Peek Performance: herbeleef het evenement met de Apple Music playlist

Heb je gisteren genoten van het Peek Performance evenement van Apple? Dan heb je nu de mogelijkheid om het her te beleven. Ja, natuurlijk kun je makkelijk de presentatie opnieuw bekijken, maar we hebben het hier over een andere route.

Want voorafgaand aan en tijdens het Peek Performance-evenement was er veel ruimte voor muziek. En muziek kan altijd herinneringen naar boven brengen. Daarom is er nu een speciale Apple Music playlist met de muziek van het evenement.

Herbeleef Peek Performance met muziek

Het Peek Performance-evenement zoals dat gisteren werd gehouden, duurde ongeveer een uur. En deze Apple Music playlist houd je zo’n veertig minuten zoet. Er zijn dertien nummers in de playlist opgenomen en neemt je mee naar de momenten voorafgaand aan de show, maar ook de muziek die in de verschillende trailers is gebruikt. En wie weet ontdek je op die manier artiesten waar je nooit eerder van hebt gehoord en nu de muziek van gaan ontdekken. Hieronder is de playlist embed, zodat je hem direct zou kunnen afspelen als je een abonnement hebt.

Het Peek Performance-evenement zoals dat gisteren werd gehouden bracht een mix tussen de elementen die we al hadden voorspeld en een kleine verrassing. De nieuwe iPad Air en de nieuwe iPhone SE waren de producten die we al hadden verwacht. Ook over een sterkere M1-chip was van te voren veel te doen. De verrassing in dat op zicht was de Mac Studio. Er was wel gesproken over een nieuwe Mac mini, maar dit nieuwe product is qua grootte te vergelijken met zo’n apparaat, maar gaat qua kracht wel even iets verder. Ook was er een bijbehorend Studio Display onthuld.

Alles op een rij

Mocht je het gisteren gemist hebben, dan kun je op deze pagina een handig overzicht vinden met de belangrijkste nieuwstjes van de avond. Ook vandaag zul je nog het één en ander lezen over Peek Performance, want in de nasleep is er nog veel meer naar buiten gebracht.