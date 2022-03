Peek Performance: Apple verrast en komt met Mac Studio

Tijdens het Peek Performance heeft Apple toch weten te verrassen. In plaats van een nieuwe Mac mini heeft het bedrijf de Mac Studio aangekondigd. We zetten de belangrijkste feiten van het nieuwe product op een rij.

Mac Studio: alles dat je moet weten

Zo ziet hij er uit

Als je naar de Mac Studio kijkt, dan lijkt het een grote Mac mini. Hij is zo’n 9 centimeter in hoogte en de breedte en lengte zit op 19,5 centimeter. Het is daarmee een apparaat die je makkelijk kunt plaatsen binnen je thuis netwerk.

Verschillende ingangen

Aan de voorkant van de Mac Studio een SDXC kaartslot en twee USB-C ingangen. Dat is dus al fijn. Aan de achterkant heb je de voeding en een 10Gbit/s-ethernet poort. Verder vind je daar vier Thunderbolt-poorten. Verder zijn er nog twee USB-A poorten en een HDMI-uitgang. Om het geheel af te maken, maakt hij ook nog gebruik van een audio ingang. Kortom, je kunt alles er op aansluiten.

Meerdere schermen tegelijkertijd op de Mac Studio

Mocht je het fijn vinden om je hele kamer te vullen met schermen, dan kun je je lol op met de Mac Studio. Het is mogelijk om er vier schermen tegelijkertijd op aan te sluiten. Op die manier kun je echt alles mooi in een schermpje plaatsen en het perfecte overzicht houden. Oh ja, en als dat nog niet genoeg is, connect je hem ook nog met een vijfde scherm in de vorm van een televisie.

Krachtig

De Mac Studio moet daarnaast ook een krachtig apparaat worden volgens Apple. Je hebt bij aankoop de mogelijkheid om te kiezen voor een M1 Max of M1 Ultra chip. Verder kun je een hardeschijf van 8TB er in gooien, zodat je alles kunt opslaan. Ook kan hij 18 streams met 8K ProRes 422 video aan. Kortom, het is een apparaat dat er voor moet zorgen dat het creatieve werk een stuk makkelijker gemaakt moet worden.

Wanneer komt hij uit

De Mac Studio krijgt een instapprijs van €2329, is vanaf vandaag te bestellen en wordt vanaf 18 maart geleverd.