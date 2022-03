Ongekend succes voor Apple TV+: CODA wint belangrijkste Oscar

De Oscars werden afgelopen nacht weer uitgereikt. Hoewel het vooral over Will Smith zal gaan, wist Apple TV+ de hoofdprijs te pakken.

De Oscars van 2022 zullen nog jaren herinnerd worden. Dat komt natuurlijk door de klap die acteur Will Smith uitdeelde aan comedian Chris Rock. Toch is dat allemaal maar bijzaak voor Apple TV+. De streamingdienst heeft de prijs gewonnen voor Beste Film met CODA. De film komt hiermee in een rijtje van titels zoals Parasite, Lord of the Rings: Return of the King, One Flew Over the Cuckoo’s Nest en Schindler’s List. Apple TV+ is daarmee de eerste streamingdienst ooit die de Oscar pakt voor Beste Film.

Apple TV+ wint de belangrijkste prijs

Dat CODA in de prijzen viel voor beste film was enigszins verrassend. Vooraf werd gedacht dat Netflix met Powder of the Dog met de prijs aan de haal zou gaan. Die film is echter de grote verliezer van de avond. De film werd 12 keer genomineerd, maar wist alleen de Oscar voor Beste Regie binnen te halen.

🎬 Dit is CODA CODA is nu te zien op Apple TV+. De film gaat over de 17-jarige Ruby de enige horende is in een doof gezin. Zij is daarmee een CODA (child of deaf adults). In die hoedanigheid moet ze vaak fungeren als een tolk voor haar ouders en daarnaast werkt zo elke dag voordat ze naar school gaat op de vissersboot van de familie. Als Ruby bij het schoolkoor gaat ontdekt ze haar talent voor zingen en dat dwingt haar tot een moeilijke keuze. Haar zanglerares moedigt haar aan om een speciale zangopleiding te volgen op een prestigieuze school, terwijl ze zelf de morele plicht voelt om haar familie te helpen. Durft ze haar eigen dromen waar te maken, of kiest ze om haar familie trouw te blijven?

Een bijzondere prestatie

De Oscar voor beste film is niet de enige prijs die de Apple TV+-film in de wacht wist te slepen. Zo kreeg Troy Kotsur de Oscar voor Beste Bijrol. Daarmee heeft Kotsur een bijzondere prestatie neergezet, aangezien hij de eerste dove acteur is die er met de titel vandoor ging. Eerder wist hij deze categorie ook al te winnen bij de Britse BAFTA’s. Ook Siân Helder viel in de prijzen. De schrijver en regisseur van de film won de Oscar voor Beste Scenario. Met de prijzen verzilverde Apple TV+ al zijn nominaties.

Het winnen van de Oscars is een groot geschenk voor Apple TV+. Doordat de film alleen op de streamingdienst is te zien, is het natuurlijk een ideale marketingtool. Mensen die CODA willen zien zullen een abonnement moeten afsluiten op de streamingdienst, waardoor dat aantal vermoedelijk toe gaat nemen. Daardoor maken dus ook meer mensen kennis met de streamingdienst.