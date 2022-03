OneDrive maakt Mac-gebruikers blij met veelgevraagde upgrade

De OneDrive-applicatie van Microsoft voor macOS krijgt een fijne update waar veel gebruikers al een flinke tijd op wachten. De app draait nu een stuk beter op de nieuwe Macs van het bedrijf uit Cupertino. Daarnaast krijgen gebruikers toegang tot een functionaliteit die zeer, maar dan ook echt zeer welkom is.

Microsoft legt het allemaal uit in een recent gepubliceerd blogbericht. Wat is er aan de hand: OneDrive op macOS ontvangt eindelijk native support voor computers en laptops met de Apple-processors aan boord. Die ondersteuning is er voor iedereen die build 22.022 downloadt en gebruikt op zijn of haar Mac.

OneDrive krijgt welkome update

Het bedrijf uit Redmond laat verder weten dat de native ondersteuning ervoor zorgt dat de app voortaan veel stabieler draait. Dat komt doordat de OneDrive-software volop gebruik kan maken van de beschikbare Apple-processors. En dan hebben we het natuurlijk over de M1-, M1 Pro en M1 Max-processors die beschikbaar zijn.

Bovendien krijgen macOS-gebruikers toegang tot native ondersteuning voor OneDrive-sync. In de aankondiging laat Microsoft-medewerker Ankita Kirti weten dat Mac-gebruikers hier al lang op wachten. “We weten dat macOS-gebruikers hier lang op gewacht en om gevraagd hebben. We zijn daarom ontzettend blij dat we eindelijk aan de behoefte kunnen voldoen.”

We wachten al een tijdje

Oplettende lezers zal niet ontgaan zijn dat Microsoft de update in juni van 2021 aankondigde. Gebruikers hebben inderdaad lang moeten wachten, maar daar komt nu dus een einde aan. De belofte was dat de update “eind 2021” zou verschijnen; maar het moge duidelijk zijn dat Microsoft die deadline niet haalde.

OneDrive is een opslagdienst waarbij je eigen bestanden in de cloud parkeert. Omdat de bestanden in de cloud – en dus op het internet – staan, zijn ze overal bereikbaar. Je hebt dan wel een actieve internetverbinding en de app van de service nodig. De dienst is gratis te gebruiken.

Microsoft