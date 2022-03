Haat je de notch op de iPhone? Dit is wanneer hij verdwijnt

Over het algemeen zijn de meningen over de iPhone erg positief. De verschillende smartphones worden goed ontvangen en wanneer je een nieuw model scoort, dan gaat hij echt wel een paar jaar heen.

Toch is er één punt waarop de iPhone wordt verketterd: Apple brengt al jaren dezelfde notch uit. Waar Android-apparaten op dat gebied al heel wat oplossingen hebben gevonden om het beeldscherm ‘clean’ te houden, krijg je bij Apple aan de bovenkant nog zo’n lelijk ding. Maar daar komt verandering in.

Notch verdwijnt langzaam van de iPhone

Want volgens Ross Young, die werkt bij Display Supply Chain Consultants heeft Apple plannen om de notch aan te pakken. Dat zal in fases gaan. In eerste instantie wordt er een verschil gemaakt bij de iPhone 14-modellen. Althans, bij de Pro en Pro Max. Die modellen zouden gebruik gaan maken van een tweetal ‘holes’ waar nu de notch zit. De ene is voor het activeren van Face ID en is meer in de vorm van een ovalen pil. De tweede is een rondje en zou bedoeld zijn voor de selfie-camera. De gewone 14-modellen moeten het nog wel met een notch doen.

Vervolgens voorspelt in Young dat in 2023 alle iPhone 15-modellen op deze manier de camera aan de voorkant gaat verwerken. En dan in 2024 wordt er helemaal afscheid genomen van dit concept. Bij de 16 is het de bedoeling dat het scherm helemaal clean is en je dus geen notch-achtige belemmeringen aan de voorkant meer hebt. Op die manier kun je dus nog meer genieten van je scherm. De vraag is dan wel hoe Apple omgaat met de selfie-camera en Face ID.

Onder het scherm?

Er zijn nu al wat experimenten met smartphones die de selfiecamera onder het scherm plaatsen, maar heel erg succesvol zijn deze nog niet. Maar de iPhone 16 is nog wel een paar jaar van ons verwijderd. Die tijd kan Apple gebruiken om oplossingen te vinden voor dit probleem.