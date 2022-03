Peek Performance: alles over de gloednieuwe iPad Air (2022)

Tijdens het Apple Peek Performance evenement heeft Apple de nieuwe iPad Air (2022) aangekondigd. Zoals je van ons gewend bent, pakken we de belangrijkste feitjes er bij, zodat je snel alles op een rijtje hebt.

iPad Air (2022): Alles op een rij

Betere prestaties

Tijdens de presentatie van Apple werd bekendgemaakt dat er dus een nieuwe iPad Air (2022) aankomt. En dan weet je dat er bepaalde verbeteringen aankomen. De eerste die daarbij werd genoemd, dat de tablet gebruik maakt van de M1 chip. Dat is dezelfde die in de iPad Pro zit. Hij 60 procent sneller moeten werken ten opzichte van de oude iPad. En de graphics performance zou twee keer zoveel zijn. Kortom, een krachtig ding. Daarmee is hij dus beter in gebruik. Ook zou het perfect zijn om er games mee te spelen.

Liquid Retina display

Dan het scherm van de iPad Air (2022). Hij moet schitteren. Er wordt gebruik gemaakt van een Liquid Retina display. Hij maakt gebruik van HDR en 500 nits. Op die manier krijg je echt een scherm om van te genieten.

Camera van de iPad Air

De frontcamera van de iPad Air (2022) wordt verhoogd naar een 12 MP ultra-wide camera. Deze ondersteunt Centerstage. Dat is dus handig wanneer je videogesprekken voert in een groep. Met Centerstage verplaatst de camera zich dus een beetje en komen andere mensen ook goed in beeld.

Connectivity

De iPad Air (2022) gaat gebruikmaken van 5G. Dus als je onderweg bent en internet wil gebruiken, dan kun je gebruikmaken van 5G. Daar moet je dan wel even een apart abonnementje voor hebben. Maar als je op zoek bent naar een goed alternatief van een laptop en met 5G overal wil werken, dan kan dat dus makkelijk.

Accessoires

Mocht je een oude iPad Air hebben of andere apparaten, dan kun je een aantal accessoires gebruiken of overzetten. De tweede generatie Apple Pencil wordt ondersteund, net als het Magic Keyboard en het Smart Keyboard.

Prijs en beschikbaarheid van de iPad Air (2022)

De iPad Air is vanaf aanstaande vrijdag alvast te bestellen in de Apple Store. Je moet dan nog wel even geduld hebben, want de tablet wordt vervolgens pas vanaf 18 maart geleverd. De Wi-Fi-modellen zijn te koop vanaf €698,50 en de Wi-Fi + Cellular-modellen vanaf €868,50.