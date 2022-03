Ga je een nieuwe iPad Air kopen? Bewaar dan deze accessoire

Volgende week kun je het 2022-model van de iPad Air kopen. En wellicht doe je dat vanuit een Air die in 2020 op de markt kwam. Want hey, het nieuwste is vaak gewoon fijn om in huis te hebben.

Wanneer je die upgrade maakt naar de iPad Air 2022, dan kun je de oude natuurlijk proberen te verkopen. Maar wanneer je dat doet, dan is het misschien verstandig om het hoesje er vanaf te halen.

Oude hoesjes werken op de nieuwe iPad Air

Want je oude hoesje van het 2020-model werkt op de iPad Air 2022. Dat komt omdat het nieuwe model qua uiterlijk eigenlijk identiek is. De upgrades vind je vooral aan de binnenkant. Maar aan de buitenkant ga je het verschil niet zien. De afmetingen zijn bijvoorbeeld precies hetzelfde. Datzelfde geldt voor de plekken waar de elementen zitten. De camera zit op precies dezelfde plek, net als de verschillende knoppen, microfoon uitgangen en speakers. Op die manier kun je dus het oude hoesje echt perfect hergebruiken.

En dat betekent dus ook dat wanneer je van plan bent om een iPad Air uit 2022 te kopen, dat je je nu alvast kunt inlezen in wat voor soort hoesjes er op de markt zijn. Uiteraard zullen er met de release wel nog wat nieuwe dingen op de markt komen. Maar wellicht dat je er verstandig aan doet om een ouder hoesje te kopen. Die zijn vaak qua prijs ook ietwat voordeliger. Wanneer je een product van Apple zelf wil halen, dan is het Magic Keyboard nog altijd een goede keuze om te halen. Maar daar betaal je dan wel de hoofdprijs voor.

Alternatieven

Wanneer je na de aanschaf van de iPad Air 2022 niet veel budget meer over hebt, dan kun je ook naar alternatieven kijken. De Logitech Folio Touch is wat dat betreft zeer aan te raden en ook dus een stuk goedkoper. Wil je meer lezen over het nieuwe apparaat? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.