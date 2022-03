Nieuwe claim vanuit Nederland wil miljarden zien van Apple

In Nederland is de stichting Consumer Competition Claims begonnen met een claim van enkele miljarden euro’s die het van Apple wil zien. Zij stellen dat Europese consumenten met een iPhone en iPad vele jaren te veel geld betaald zouden hebben voor elementen op de Apple App Store.

De stichting Consumer Competition Claims wil opkomen voor de miljoenen consumenten die hierdoor slachtoffer zijn geworden. Die consumenten kunnen zich bij de organisatie aanmelden als ze sinds 2009 minimaal één keer een app hebben gekocht of in-app aankopen hebben gedaan. Dan zou je volgens de stichting automatisch slachtoffer zijn van de praktijken van Apple.

Flinke rechtszaak voor Apple

De stichting vindt namelijk dat Apple veel te hoge prijzen vraagt voor wat het aanbiedt. En daar moet dus een schadevergoeding voor komen. Dit is overigens een stichting die je niet moet verwarren met de Stichting App Stores Claims. Dat is een stichting waar Alexander Klöpping vooral mee te maken heeft en al is begonnen met een rechtszaak voor schadevergoeding. Die organisatie gaat echter ook achter Google aan, die tevens teveel zou vragen.

Consumer Competition Claims noemt zichzelf een non-profit organisatie, die er op uit is om consumenten te compenseren. Maar waarschijnlijk houden ze er zelf ook wel iets aan over. Mocht je jezelf een slachtoffer vinden, dan kun je je op de website aanmelden. Zij stellen dat Apple een monopoly-positie heeft verkregen en dat het niet eerlijk is dat het bedrijf veel commissie voor zichzelf houdt. Bij de meeste aankopen wordt dan 15 of 30 procent van de aankoop door het bedrijf uit Cupertino ingenomen. En dat zou er dus voor zorgen dat er voor de consument onnodige kosten worden gemaakt.

Groot bedrag

Uiteindelijk zou de rechtszaak er voor kunnen zorgen dat Apple zo’n 5,5 miljard dollar moet ophoesten. Dat is de verwachting die Bloomberg uitspreekt. Dat zou dan verdeeld moeten worden over de Europese consumenten. Onderaan de streep zou je dan wellicht een paar euro kunnen overhouden