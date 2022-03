Apple TV+ gaat voor een touchdown in de strijd om de NFL-rechten

Apple TV+ blijft kwalitatief hoogstaande films en series produceren, maar lijkt het succes ook op sportgebied te zoeken. Waar het al in de strijd is voor de rechten van de MLB, behoort ook de NFL tot het toekomstbeeld van de streamingdienst.

Verschillende bronnen van Front Office Sport maken duidelijk dat Apple TV+ nog steeds in strijd is voor bepaalde uitzendrechten van de National Football League. De eerste berichten over een dergelijke deal doken in juli van 2021 al op.

Apple TV+ gaat all-in voor de NFL

Apple TV+ wil duidelijk meer dan alleen films en series aan consumenten bieden. Het bedrijf werkt hard om de rechten van de National Football League binnen te halen. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal een competitie die erg populair is. Om die populariteit te behouden, of zelfs nog meer te laten stijgen, zoekt de NFL naar een nieuwe partij voor de uitzendrechten. Het gaat hierbij om de rechten van het zogeheten Sunday Ticket.

Dat ticket geeft een bepaalde partij het recht om de wedstrijden, die op zondag worden uitgezonden, internationaal aan te bieden. Een constructie die de competitie jaarlijks tussen de 2 miljard dollar en 2.5 miljard dollar oplevert. Daarnaast zoekt de NFL ook naar nieuwe aandeelhouders voor NFL Media en wil het de rechten voor het livestreamen naar smartphones en tablets opnieuw verkopen.

NFL Media is zelf opzoek naar drie verschillende partijen voor de drie verschillende onderdelen. Naar verluidt gaat Apple TV+ all-in en is het in strijd om ze alle drie te bemachtigen. Lukt dat, dan heeft het Amerikaanse bedrijf echt een gigantische deal te pakken.

New England Patriots

De mogelijke deal is overigens niet de eerste associatie die Apple TV+ heeft met de National Football League. Fans van de NFL zagen eerder al Tom Brady voorbij komen in The Greatness Code. De quarterback van de New England Patriots (destijds) vertelde over één van zijn meest bizarre wedstrijden ooit gespeeld.

Daar stopt het verhaal overigens niet. Vorige maand werd bekend dat The Dynasty, een bijzondere documentaireserie over The New England Patriots, naar Apple TV+ komt. Meer weten? Check dan zeker het bovenstaande artikel even!