Netflix, Spotify en andere ‘reader’-apps eindelijk buiten App Store om

Zogenaamde ‘reader’-apps, zoals Netflix en Spotify, krijgen eindelijk de ruimte om te kunnen linken naar hun eigen websites binnen de app. Voorheen stond Apple dat niet toe en stond dat ook vermeld in de richtlijnen van de App Store. Apple kondigde de nieuwe regels woensdag aan, maar vanaf vandaag mogen ontwikkelaars het ook echt doen.

Voorheen was het zo dat apps als Netflix en Spotify gebruikers niet mochten wijzen op het feit dat ze accountzaken kunnen regelen op hun officiële websites. Iemand zonder account werd zo – op Apple-apparaten – haast gedwongen binnen de app een account aan te maken. En dat heeft nadelen voor iedereen, behalve voor Apple.

Netflix en Spotify mogen linkjes plaatsen

Want gebruikers moesten zodoende binnen de app en account aanmaken en via het digitale betaalsysteem van Apple afrekenen. Dat betekent dat bedrijven als Netflix en Spotify ofwel dertig procent omzet moesten afstaan of dertig procent opslag moesten rekenen. Dat zijn echt klantonvriendelijke praktijken.

Nu mogen ze dus gelukkig wel een link naar een externe site plaatsen. Dat gaat echter niet zomaar. Uit deze documenten blijkt dat ontwikkelaars het recht moeten aanvragen om dit te kunnen doen. Ook moet je in een venster weergeven dat je betaling niet via Apple verloopt, evenals een link plaatsen naar een pagina waarin Apple de risico’s uitlegt van betalen via derde partijen.

Daar blijft het niet bij

Daar blijft het echter niet bij. Want de links mogen alleen geopend worden in een webbrowser. Ook mogen er geen additionele gegevens en parameters doorgestuurd worden. Bovendien mag de tekst bij een link niet laten zien hoeveel geld je zou besparen wanneer je besluit het Apple-betaalsysteem te omzeilen.

Uiteraard bepaalt Apple of de nieuwe teksten en rechten legitiem zijn of niet, dus we verwachten dat dit niet zonder groeipijn zal verlopen. Helaas is het zo dat de impact van deze verandering op de App Store niet al te groot is. Maar laten we hopen dat het aanmaken van accounts voortaan gemakkelijker gaat.