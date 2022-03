MacBook Air en MacBook Pro: wanneer zien we de M2-modellen?

Apple houdt de gemoederen bezig, aangezien er constant geruchten verschijnen over de komst van nieuwe versies van de MacBook Air en Pro. Nu is het wederom raak, aangezien er een bericht verschijnt over de mogelijke releasedatum van beide computers. Wanneer kunnen we ze dan ongeveer verwachten?

Apple is de laatste tijd flink in het nieuws. Komt het niet door de nieuwe M1 Ultra-processor, dan komt het wel door de geruchten over de M2-processor. En natuurlijk de producten die bij beide processors horen. Zo krijgen nieuwe versies van de MacBook Air en Pro mogelijk de M2-processor aan boord, aldus geruchtenmakers.

Nieuwe MacBook Air en Pro

Echter, die geruchtenmakers spreken elkaar ook wel eens tegen. Daardoor lopen de geruchten nog wel eens uiteen. De redactie van 9to5Mac denkt echter te weten dat we voor het einde van het jaar een nieuwe MacBook Air mogen verwelkomen. Of dat zo is, dat is op moment van schrijven helaas niet te zeggen of te controleren.

Daarnaast benoemt de redactie tevens de MacBook Pro. Waarschijnlijk wordt de huidige 13-inch versie uitgerust met de aankomende M2-processor, ook voor het einde van 2022. Mogelijk haalt Apple de toevoeging Pro weg, zodat we een enigszins betaalbare MacBook overhouden. Qua design hoeft er in elk geval niets te veranderen, volgens de geruchten.

Laptops van Apple

Mocht Apple inderdaad de MacBook Pro opnieuw lanceren met de M2-chip en zonder de Pro-toevoeging, dan zou dat niet vreemd zijn. Eerder verschenen er namelijk al andere geruchten over de Air, die ietwat duurder gaat zijn. Mogelijk wil Apple niet te veel dure laptops in één keer introduceren.

Verder kunnen we er volgens de geruchtenmakers van uitgaan dat er nog een Mac Pro in de pijplijn zit. Ook deze Pro krijgt een nieuwe processor van de iPhone-maker, maar onduidelijk is wanneer die computer verschijnt. Hoe het ook allemaal zit, Apple kondigt de producten vanzelf aan, geheel volgens eigen plan.

9to5Mac