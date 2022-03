Vernieuwde MacBook Air laat waarschijnlijk nog even op zich wachten

Gezien de aankondigingen van de afgelopen tijd lijkt het zo goed als zeker te zijn dat Apple met een vernieuwde MacBook Air komt. Eerder werd gedacht dat deze eind 2021 zou verschijnen, maar later in het jaar werd die verwachting bijgeschaafd naar begin 2022.

Nu lijkt het er volgens Mark Gurman, technologie-journalist bij Bloomberg, sterk op dat ook deze verwachting de prullenbak in kan. In zijn Power On-nieuwsbrief laat hij weten dat Apple zijn plannen heeft gewijzigd en consumenten nog even geduld moeten hebben.

Een nieuwe MacBook Air

Nadat Apple de MacBook Pro voorzien heeft van een frisse upgrade, lijkt de focus bij het bedrijf nu voornamelijk bij de MacBook Air te liggen. De populaire laptop wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De verwachting was dat dit eind vorig jaar al zou gebeuren, maar uiteindelijk verwachten bronnen pas eind 2022 een nieuw model. Volgens betrouwbare journalist Mark Gurman heeft dat niet te maken met verkeerde verwachtingen, maar met wijzigingen binnen Apple.

Apple had volgens de journalist daadwerkelijk plannen om de nieuwe MacBook Air begin dit jaar op de markt te brengen. Eerder dit jaar sprak hij de verwachting al uit dat Apple in 2022 maar liefst acht nieuwe Macs op de markt zou brengen. De Air blijft onderdeel van die line-up, alleen verschijnt deze pas in het derde of vierde kwartaal van 2022.

Een specifieke reden wordt op dit moment nog niet genoemd, maar Gurman krijgt wel bijval. Betrouwbare analist Ming-Chi Kuo liet eerder deze maand ook al weten dat consumenten pas eind 2022 voorzien worden van een nieuwe MacBook Air.

Nieuwe Pro-modellen in 2023

Naast de MacBook Air verwachten bronnen voor het komende jaar ook de volgende nieuwe modellen:

Mac mini met M1 Pro

Mac mini met M2

13-inch MacBook Pro met M2

24-inch iMac met M2

iMac Pro met M1 Pro

iMac Pro met M1 Max

Apple Silicon-versie van de Mac Pro

Het huidige 14-inch en 16-inch model van de MacBook Pro krijgt volgens Gurman overigens ook nog een upgrade. Alleen zal deze pas vanaf 2023 op de markt verschijnen. Het ligt in lijn der verwachting dat deze modellen voorzien worden van de volgende generatie Apple Silicon.

Power On