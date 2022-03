Poedelnaakte Mac Studio onthult mogelijk uitbreidbare SSD-opslag

De Mac Studio moest eraan geloven: een teardown. Daardoor ligt er nu wel interessante informatie op straat over de krachtige computer. Onder de motorkap tref je namelijk twee SSD-poorten aan. Dat betekent dat – technisch gezien – de Studio daadwerkelijk intern te upgraden is. Daar houdt het goede nieuws niet bij op.

In een teardownvideo van Max Tech is namelijk te zien dat de genoemde SSD-poorten zeer goed bereikbaar zijn. Presentator en techexpert Max Yurye hoefde namelijk alleen de rubberen achterkant en enkele schroeven weg te halen. Na het verwijderen van het paneel, kom je de twee sloten al gauw genoeg tegen.

Mac Studio toch te upgraden?

De twee poorten zitten namelijk onder de stroomvoorziening. Daardoor heeft Yurje het idee dat je als gebruiker zelf relatief gemakkelijk de slots kunt vullen, zonder dat je het apparaat uit elkaar hoeft te halen. Er kleeft wel een nadeel aan het huidige systeem: de poorten zijn namelijk niet gelijk aan de Mac Pro uit 2019.

De Mac Pro uit 2019 biedt namelijk een toegankelijk systeem aan voor het upgraden van de interne SSD’s. Daardoor kun je als gebruiker zelf SSD’s tot 8 TB toevoegen. Echter, wanneer hij een SSD uit de Mac Pro in de Mac Studio wil klikken, dan komt de expert er snel achter dat dit helaas niet werkt.

Apple wil dat je meer uitgeeft

Het idee dat de Mac Studio gebruikers op toegankelijke wijze de SSD laat upgraden, gaat in tegen de boodschap op de Apple-website. Daar staat namelijk dat het niet de bedoeling is dat eigenaars de opslagruimte zelf uitbreiden. Wil je toch meer ruimte hebben, “overweeg dan om een model met meer ruimte te kopen”.

Het is niet duidelijk of Apple in de toekomst een soort doe-het-zelf-kit uitbrengt voor de Mac Studio, waarmee je de ruimte gemakkelijk uitbreidt. Dat doet Apple dus wel voor de Mac Pro. De Studio wordt standaard geleverd met 512 GB aan opslagruimte, maar je kunt ook kiezen voor modellen met 8 TB aan ruimte.

YouTube