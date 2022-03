Mac Studio: imposante krachtpatser voldoet aan alle verwachtingen

De Mac Studio is een beest van een computer. Dankzij de M1 Ultra-chip, die gelijk staat aan twee gecombineerde Max-chips, is de desktop niet alleen ontzettend krachtig, maar ook nog eens bijzonder efficiënt.

In de afgelopen week heb ik iets mogen ervaren wat ik nog niet vaak heb meegemaakt. Ik heb me helemaal uit kunnen leven om jou precies te vertellen wat je eigenlijk al wist. De Mac Studio is ongelofelijk krachtig.

De nieuwe Mac Studio

Qua uiterlijk is de Mac Studio het beste te vergelijken met een Mac mini. Het is simpel gezegd een grijze vierkante doos die op je bureau staat en via HDMI of Thunderbolt aansluit op een extern beeldscherm. De Studio is wel bijna drie keer hoger dan de mini:

Mac mini | 3,6 cm hoog | 19,7 cm breed | 19,7 cm diep

| 3,6 cm hoog | 19,7 cm breed | 19,7 cm diep Mac Studio | 9,5 cm hoog | 19,7 cm breed | 19,7 cm diep

De Mac mini heeft een gewicht van 1,2 kilogram, waar het M1 Max-model van de Studio 2,7 kilogram en het Ultra-model 3,6 kilogram weegt. Aan de onderkant van de Studio is een grote ventilator te vinden die, zelfs als je de computer alleen al aanzet, continu geluid maakt.

Alle aansluitingen

De computer van Apple is voorzien van voldoende aansluitingen. Aan de voorkant van de M1 Max Mac Studio zitten twee USB-C-poorten die een maximale snelheid van 10Gbps halen. Bij het Ultra-model zitten twee Thunderbolt 4-aansluitingen met een maximale snelheid van 40Gbps. Daarnaast is op beide modellen een SDXC UHS-II-kaartslot te vinden.

Aan de achterkant is het pas echt feest voor de professional. Daar zijn de volgende aansluitingen te vinden:

– Thunderbolt 4 (tot 40Gbps)

– DisplayPort

– USB 4 (tot 40Gbps)

– USB 3.1 tweede generatie (tot 10 Gbps)

– Twee USB-A (tot 5Gbps)

– HDMI

– 10GB ethernet

– Mini-jack

De Mac Studio biedt daarnaast ondersteuning voor Wifi-6, Bluetooth 5.0 en draait op macOS 12 Monterey.

M1 Ultra met UltraFusion

Het paradepaartje van de Mac Studio is natuurlijk de M1 Ultra-chip. Een SoC (System on a Chip) uit de Apple Silicon-lijn die consumenten het meeste te bieden heeft. Apple gaf tijdens Peek Performance zelf al het voorbeeld van twee gecombineerde M1 Max-chips. Er is op dat gebied in de gehele line-up van Apple dus nog geen enkel ander product die dergelijke prestaties levert.

De M1 Ultra maakt gebruik van een technologie genaamd UltraFusion, waarmee Apple virtueel de specificaties van de M1 Max kan verdubbelen. De chip in de Mac Studio beschikt dus over een 20-core CPU, 64-core GPU en heeft een werkgeheugen dat oploopt tot 128GB.

Apple zegt zelf dat de Mac Studio via deze weg betere prestaties kan leveren dan een 16-core PC desktop en ondertussen 100W minder stroom hoeft te gebruiken.

Mac Studio: zo krachtig is de nieuwe computer

In de afgelopen week heb ik de Mac Studio voor mijn dagelijkse werkzaamheden gebruikt. Het bewerken van beelden, schrijven van teksten en het bijwerken van onze websites behoren tot die werkzaamheden. Alleen dat zijn niet de dingen waarmee je de volle potentie van de computer kunt gebruiken.

Daarom geef ik hieronder drie voorbeelden van programma’s en werkzaamheden die de kracht van de desktop uitstekend weergeven.

#1 Final Cut Pro

Final Cut Pro is een bewerkingsprogramma voor video waarmee je losse beelden om kunt zetten tot een volwaardige film. Hoe hoger de kwaliteit aan beelden is, hoe lastiger het voor je computer is om de rust te bewaren en alles vloeiend te laten werken.

Met de Mac Studio heb ik toegang gekregen tot verschillende 8K beelden die ik zonder enige moeite heb kunnen bewerken. Sterker nog: in één overzicht-shot gebruik ik negen beelden tegelijkertijd. Dat dit tijdens het bewerken in realtime geen enkele haperingen of problemen opleverde was al een feest. Dat de 8K video van 1 minuut binnen 10 seconden geëxporteerd was, maakte nog meer indruk.

#2 HorosMobile

HorosMobile is een programma dat bijvoorbeeld in ziekenhuizen gebruikt wordt voor CT Scans. Deze scans bestaan uit ontelbare deeltjes en vragen dus veel van een computer.

Op de Mac Studio ben ik aan de slag gegaan met een CT Scan van een kat. Deze bestond uit maar liefst 54 miljoen deeltjes en was zowel in 2D als in 3D te bekijken. Het toevoegen of verwijderen van de huid, zenuwen en het skelet gebeurde in realtime zonder enige problemen.

#3 Adobe Lightroom en Photoshop

Adobe Lightroom en Photoshop zijn twee programma’s die gericht zijn op fotografie en grafische vormgeving. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een hele fotoserie in Lightroom te importeren, aan te passen en vervolgens te bewerken in Photoshop.

Een fotoshoot van 1628 foto’s was geen enkel probleem voor deze Mac Studio. Zonder dat de ventilator van de desktop echt aansloeg bewerkte ik de beelden apart van elkaar en zette ik ze in mum van tijd over naar Photoshop. De export van die beelden ging overigens ook vrij rap. Binnen 1 minuut waren er al 63 foto’s geëxporteerd.

Mac Studio de juiste investering

De Mac Studio doet exact wat we ervan hadden verwacht. Het feit dat deze computer twee M1 Max-chips combineert zegt eigenlijk alles al. Dit is een absolute krachtpatser voor een ieder die zijn computer ook maar enigszins tot het uiterste drijft.

Op het gebied van aansluitingen, het ontwerp en de gebruikservaring kan ik bijna niet anders zeggen dan dat Apple het echt ontzettend goed voor elkaar heeft. UltraFusion is niet zomaar een term om een nieuwe computer aantrekkelijk te maken, maar laat zien dat Apple het computerlandschap echt bijzonder hard aan het veranderen is.

Je moet er zeker wat voor over hebben, maar de doelgroep gaat ongelofelijk veel tijd besparen en kan zijn werk naar een hoger niveau tillen. Dit is een investering die het zonder twijfel helemaal waard gaat zijn.

De Mac Studio met M1 Max is vanaf €2329. Kies je voor de M1 Ultra-variant ben je minimaal €4629 kwijt.

Mac Studio Apple 9.5 Score Pluspunten Ongekende kracht met M1 Ultra

Veel aansluitingen

Efficiënt en duurzaam

Relatief lage prijs

Innovatief dankzij UltraFusion Minpunten De Studio is vrij hoog

Ventilator maakt al snel geluid De Mac Studio doet exact wat we ervan hadden verwacht. Het feit dat deze computer twee M1 Max-chips combineert zegt eigenlijk alles al. Dit is een absolute krachtpatser voor een ieder die zijn computer ook maar enigszins tot het uiterste drijft. Dit is een investering die de professionele gebruiker met gemak terug gaat verdienen.