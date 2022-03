Mac Studio volgens Apple krachtiger dan alle PC’s, maar is dat wel zo?

De Mac Studio van Apple heeft een nieuwe processor die heel wat in z’n mars heeft, maar hoe goed is die processor echt? Volgens de iPhone-maker is de zogenaamde M1 Ultra krachtiger dan beste Intel-processors of zelfs de grafische kaart Nvidia RTX 3090. Maar uit onderzoek blijkt dat Apple een vertekend beeld geeft.

Dat onderzoek is uitgevoerd door de redactie van The Verge, die hiervoor gebruikmaakte van benchmark Geekbench. Apple claimt dat de M1 Ultra op het gebied van “relatieve” gpu-prestaties beter is dan menig concurrent. En dat terwijl de Apple Silicon in de Mac Studio ook nog eens behoorlijk weinig energie verbruikt.

Chip in Mac Studio

Dat weergeeft Apple in de onderstaande vergelijking. Echter, de schaal aan de linkerkant beperkt zich tot wat de M1 Ultra kan. Die laat niet zien dat de graphics processing unit van Nvidia veel meer in z’n mars heeft. Wat wel klopt is dat je voor veel minder energieverbruik veel eerder op de maximale prestaties komt met de M1 Ultra.

The Verge heeft de Mac Studio aan een review onderworpen en in dat proces gebruikgemaakt van de Geekbench, om de prestaties objectief te kunnen meten. Daaruit blijkt dat de RTX 3090 in een pc veel beter scoort. Zo draait de game Shadow of the Tomb Raider maximaal 142 beelden per seconde, op de 1080p-resolutie.

Nvidia RTX versus Apple M1

Ter vergelijking: in dezelfde resolutie behaalt dezelfde game op een Mac Studio met een M1 Ultra 108 beelden per seconde. In de chart laat Apple niet het volledige, potentiële vermogen zien van de concurrent. De M1 Ultra stopt op 320 watt aan thermal design power (TDP). De RTX 3090 stopt op 350 watt en kan zelfs hoger dan dat wanneer nodig.

Het vervelende aan dit verhaal is dat Apple een vertekend beeld van de situatie geeft. De lijn in de bovenstaande chart bij Nvidia gaat namelijk nog een stuk hoger. En dat terwijl Apple dit helemaal niet hoeft te doen, omdat het bestaan van de M1 Ultra al genoeg reden voor verwondering geeft.

Niet alleen slaagde Apple erin om twee dedicated chips (cpu en gpu) op een fijne manier samen te brengen, ook deed het wat andere chipfabrikanten tot nu toe niet lukten: het samenvoegen van twee losse processors tot één geheel. Dat ook nog eens behoorlijke prestaties levert én doet wat het belooft. Dan heb je eigenlijk geen opgeklopt verhaal nodig.

The Verge