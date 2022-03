Combineert nieuwe Mac Pro twee Ultra-chips voor ultieme prestaties?

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan haalt Apple hetzelfde trucje van de Mac Studio uit voor de Mac Pro qua processorkracht. Mogelijk combineert het bedrijf twee M1 Ultra-chips tot één krachtige system-on-a-chip die beschikt over veertig kernen. Uiteraard maakte Apple hier zelf niets over bekend.

De M1 Ultra, die we in de Mac Studio aantreffen, combineert twee M1 Max-chips tot één geheel. Dat bewerkstelligt het bedrijf door middel van een die-to-die interconnect genaamd UltraFusion. Daardoor werken twee processors als één geheel, met twintig cpu-kernen, 64 gpu-kernen en 32 Neural Engine-kernen.

Nu wil Apple dat trucje mogelijk herhalen voor de Mac Pro, door twee M1 Ultra’s samen te voegen. De nieuwe processor heet intern Redfern. Ook deelt de bron via Twitter dat de aankomende computer in september verschijnt. Je bekijkt de tweet, inclusief een foto van de schema’s, hieronder in het bericht.

Based on what my resource reports, here is some official information on the new Mac Pro 2022

This is the bridge that connects 2 M1 Ultra together and will be found in the new 2022 Mac Pro.

Processor name: "Redfern"

Coming with new Macs Pro this September #Apple #AppleInternal pic.twitter.com/afj0dSmQvk

