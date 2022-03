Deze Mac micro (die je zelf kan bouwen) is de kleinste M1 Mac mini ooit

“Jazeker, de Mac mini kan een stuk kleiner” riepen ze bij Snazzy Labs. Ze voegden de daad bij het woord en kwamen met hun versie van de Mac mini. Of moeten we zeggen “Mac micro”? Want de kleinste Mac ooit, is nóg kleiner geworden.

Quinn Nelson van Snazzy Labs wilde een echt kleine Mac Mini maken en dat is hem gelukt ook. Na wat gesleutel kwam hij met een miniatuur-uitvoering van de Mac mini. Miniatuur? Ja, want de ‘Mac Micro’ die hij presenteerde was maar liefst ruim driekwart kleiner dan het origineel, zonder concessies te doen aan aansluitmogelijkheden en performance.

Mac mini wordt Mac micro

Hoe ging Nelson hierbij te werk? Allereerst haalde hij alle onderdelen uit de originele behuizing. Deze bracht hij vervolgens onder in een kleinere behuizing. Een 3D printer bracht hiervoor de oplossing.

Aangezien de voeding zo ongeveer het grootste onderdeel is in de Mac mini, verving Nelson deze door een MagSafe 2-aansluiting uit een 2015 MacBook. Hij voorzag de Mac micro van stroom, door deze aan te sluiten op een Microsoft Surface-oplader.

Wat je misschien zal verbazen, is dat Nelson ook de ventilator verwijderde. “Al het extra warmtebeheer dat Apple had toegevoegd kan zonder problemen worden verwijderd,” stelde hij, “aangezien de MacBook Air M1 precies dezelfde opzet heeft en het ook zonder ventilator kan stellen.”

De M1 Mac Mini is grotendeels samengesteld uit componenten uit de onderdelenbak van de oude Mac Mini…de grootste daarvan is deze hilarisch overkill: een 150 Watt voeding. Hetzelfde geldt voor de koeling. Nu deze monsteronderdelen uit de behuizing zijn verwijderd, houden we een zeer slank logicboard over waarop alle IO direct op het PCB zijn gesoldeerd,” aldus Nelson.

78 Procent (!) kleiner

Nelson hield uiteindelijk ‘Mac Micro’ over, die maar liefst 78 procent kleiner is dan de Mac mini. Zó klein, dat deze gemakkelijk achter een beeldscherm kan worden geplaatst. Zo hou je nóg meer ruimte op je bureau over en dat is waarschijnlijk iets waarvoor de meeste mensen een Mac mini aanschaffen.

Is het een mooie machine geworden? Nee, dat niet. Maar alles werkt naar behoren en Nelson vond het een leuk project en ondanks het ontbreken van enige ‘Apple esthetica’ is het project volledig geslaagd. Helaas (of gelukkig) zal Apple waarschijnlijk nooit een nog kleinere Mac Mini uitbrengen, omdat de markt voor zo’n machine al klein is.

Maak je eigen Mac micro

Wil je zelf met zo’n project aan de slag? Je hoeft dan niet het wiel opnieuw uit te vinden want alle 3D-printer-bestanden voor de behuizing kun je hier vinden. Hoe alles in zijn werk ging, kun je daarnaast zien in de onderstaande video: