‘Nieuwe Mac mini verschijnt later dit jaar met M2- en M2 Pro-chips’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan werkt Apple achter de schermen nog altijd aan een nieuwe versie van de Mac mini. Je zou bijna verwachten dat het bedrijf uit Cupertino de compacte computer uitfaseert. De onlangs aangekondigd Mac Studio kan namelijk prima de rol van een mini vervullen, als het moet.

De Mac Studio lijkt op een soort combinatie van een Mac Pro en Mac mini. Het zou dus nog niet eens zo’n heel gek idee zijn. Maar de redactie van 9to5Mac claimt nu dat de mini voorlopig niet verdwijnt. Sterker nog, een aankomende versie van minicomputer beschikt mogelijk over de nog onaangekondigde M2-processor, waar al veel om te doen is.

Mac mini met M2-processor?

Daar houden de geruchten nog niet bij op. Want Apple werkt naar verluidt aan twee versies van die M2-chipset, namelijk ook nog een M2 Pro. En consumenten zouden de nieuwe Mac mini met één van die twee processors kunnen uitrusten. Uiteraard bevestigt Apple dit nieuws niet; het bedrijf focust zich nu op de M1 Ultra in de Mac Studio.

Over de reguliere M2-processor is al wat onbevestigde informatie beschikbaar. De chipset krijgt een cpu van acht kernen, maar die zijn wel wat sneller en efficiënter dan in de M1. Daarnaast krijgt de gpu de beschikking over negen tot tien kernen. Binnen de M1-chipset treffen we zeven tot acht gpu-kernen aan.

De plannen van Apple

Volgens 9to5Mac had Apple verder plannen om de nieuwe Mac mini eerder aan te kondigen en die uit te rusten met de M1 Pro- en Max-chips. Maar de kleine computer moest baan maken voor de Mac Studio, logischerwijs. Ook dit zijn geruchten; waarschijnlijk zullen we nooit weten wat de echte plannen van Apple waren.

Over de aankomende Mac mini is al een hoop geschreven. Eerder kwam naar buiten, eveneens via geruchtenmakers, dat de computer een nieuw design krijgt. Denk dan aan een kleiner chassis, een bovenkant gemaakt van plexiglas en kleurenopties die bestaan uit twee verschillende kleuren.

9to5Mac