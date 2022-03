Peek Performance: Apple introduceert de nieuwe M1 Ultra

In 2020 maakten we kennis met Apple Silicon: een zelf geproduceerde SoC die gebruikt zou worden voor verschillende Mac-modellen. In 2021 kwamen daar de M1 Pro en M1 Max bij. In 2022 maken we kennis met de volgende stap: M1 Ultra.

Tijdens het Peek Performance-evenement van vanavond heeft Apple de komst van de nieuwe SoC aangekondigd. Is dit de ultieme chip of valt hij ergens tussen de huidige line-up in?

Maak kennis met M1 Ultra

Het grote verschil tussen M1 Ultra en de overige chips uit de Apple Silicon-familie is de architectuur. Deze SoC (System on a Chip) maakt gebruik van UltraFusion. Makkelijk gezegd fuseert Apple op deze manier twee M1 Max-chips, waardoor er één gigantische SoC ontstaat.

Wat kan Apple daarmee? Simpel: virtueel alle specificaties van de chip verdubbelen. De M1 Ultra biedt op deze manier:

20 CPU cores

64 GPU cores

Tot 128GB aan werkgeheugen

Deze indrukwekkende cijfers worden bijgestaan door aardige beloftes van Apple zelf. Zo zegt het Amerikaanse bedrijf dat de M1 Ultra kan zorgen voor betere CPU-prestaties dan bij een 16-core PC desktop, terwijl deze 100W minder stroom hoeft te gebruiken. De GPU is in staat om een high-end GPU bij te benen, terwijl het 200W minder energie verbruikt.

Om welke concurrenten het precies gaat is niet bekend, maar we kunnen wel een kleine gok doen.

Mac Studio de eerste

Apple heeft tijdens Peek Performance niet alleen de nieuwe SoC laten zien, maar komt ook met de eerste computer die er daadwerkelijk gebruik van maakt. Het Amerikaanse bedrijf laat ons kennis maken met Mac Studio: een krachtigere versie van de Mac Pro. Qua ontwerp ziet de computer eruit als een stapel van Mac mini’s en qua prestaties lijkt dat ook precies te zijn wat het is.

Mac Studio is de eerste Mac die met de nieuwe processor aan de haal gaat, maar de kans is aanwezig dat andere modellen voorzien worden. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met de M1-chip die eerste alleen in de MacBook Air, MacBook Pro en Mac Mini te gebruiken was.