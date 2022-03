Kuo: nieuwe Mac mini in 2022, Mac Pro en iMac Pro laten op zich wachten

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan brengt Apple dit jaar weinig desktopcomputers uit: alleen een nieuwe Mac mini. Analist Ming-Chi Kuo deelt die bevinding in een tweet. Daarnaast laat de analist weten dat de nieuwe Mac Pro en iMac Pro pas in 2023 gaan verschijnen. Over die apparaten verschenen eerder al geruchten.

Aanstaande dinsdag organiseert Apple een evenement, genaamd Peek Performance. Officieel is nog niet duidelijk wat het bedrijf daar presenteert. Maar de kans dat er nieuwe versies van de iPhone SE en iPad Air ten tonele verschijnen, is vrij groot. Maar hoe zit dat dan precies met nieuwe computers? Daar heeft analist Ming-Chi Kuo dus wat over te zeggen.

Alleen een Mac mini voor 2022

De analist, werkzaam bij TF Securities, denkt dat Apple in 2022 alleen een nieuwe Mac mini uitbrengt. Ook komt er een betaalbaar, extern scherm op de markt. Andere plannen voor desktopcomputers zijn er mogelijk niet, aldus Kuo. Mocht je dus wachten op de Mac Pro of iMac Pro, dan ben je waarschijnlijk in 2023 pas aan de beurt.



Predictions for Apple's new desktop products:

1. 2022: More powerful Mac mini and more affordable external display (27-inch without mini-LED).

2. 2023: Mac Pro and iMac Pro. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 6, 2022

Over de Mac mini denken we momenteel te weten dat die een geheel nieuw design krijgt. Denk dan aan een bovenkant gemaakt van polycarbonaat, een dunner omhulsel en natuurlijk de verplichte systeemupgrades. Mogelijk krijgt het apparaat de M1 Pro- of M1 Max-processor onder de motorkap.

Geruchten over schermen

Daarnaast bestaan er enkele geruchten over schermen waar Apple aan zou werken. Zo spreken geruchtenmakers onder meer over een 7K-display. Daarnaast komt er een goedkoper alternatief van het bestaande Pro Display XDR-scherm aan het licht. Dat scherm is mogelijk 27-inch groot en moet het doen zonder mini-LED.

Hoewel Kuo meldt dat de nieuwe Mac mini dus mogelijk in 2022 verschijnt, is het niet met zekerheid te zeggen dat Apple de computer daadwerkelijk tijdens het voorjaarsevenement aankondigt. We hoeven er gelukkig niet lang meer op te wachten, aangezien dat evenement morgenavond plaatsvindt om 19:00 uur.

