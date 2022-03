Nieuwe iPhone SE krijgt upgrade die Apple niet heeft genoemd

Het Peek Performance-evenement van Apple heeft ons heel wat aankondigingen gegeven. Eén daarvan betreft de nieuwe iPhone SE. De nieuwe budgetsmartphone van het bedrijf kent heel wat interessante verbeteringen. Maar één daarvan noemde het bedrijf niet.

Tijdens het evenement werd wel bekend dat de iPhone SE gebruik gaat maken van de A15 Bionic processor. Dat is dezelfde soort chipset die we momenteel in de iPhone 13 zien. En dat is niet het enige dat de smartphones overeen hebben.

iPhone SE krijgt opvallende upgrade

Zo maakt de iPhone SE gebruik van hetzelfde soort glas aan de voor- en achterkant als de iPhone 13. Ook maakt hij gebruik van 5G, waardoor je data sneller kan binnen halen. Kortom, op heel wat fronten weet de smartphone indruk te maken. Maar Apple heeft niet het complete verhaal verteld. Meestal betekent dat, dat er iets verborgen blijft. Maar in dit geval is er positief nieuws. Althans, als we af moeten gaan op het bericht van MacRumors. Zij stellen dat de smartphone op een belangrijk punt een upgrade heeft gekregen ten opzichte van zijn voorganger.

De nieuwe iPhone SE is namelijk voorzien van 4GB aan RAM. In de voorganger bleef die beperkt tot 3GB. Dat moet er dus voor zorgen dat alles net wat soepeler gaat lopen. Het is niet helemaal duidelijk waarom Apple deze upgrade niet heeft belicht. Waarschijnlijk komt dat omdat het eigenlijk daar nooit iets over zegt. Bovendien zou het aantal RAM als je het vergelijkt met concurrenten nogal laag zijn. Een gemiddelde smartphone van een ander bedrijf heeft veel meer RAM. Maar de smartphones van Apple hebben minder nodig omdat alles zo strak op elkaar is afgestemd. Toch kan die extra GB er voor zorgen dat het net wat soepeler loopt.

Voordelen

Meer Ram betekent dat app sneller openen, games soepeler gespeeld kunnen worden en je dus meer kunt genieten van je smartphone. De iPhone SE is nu te bestellen bij Apple. Hij kost 529 euro.