iPhone SE (2022) minder groot succes dan verwacht: ‘Apple grijpt in’

Het lijkt erop dat de vraag naar de iPhone SE (2022) toch niet zo groot is als verwacht. Daarom moet Apple actie ondernemen. Voorheen schatte analist Ming-Chi Kuo nog dat Apple 25 tot 30 miljoen exemplaren zou verschepen in 2022. Het ziet er echter niet naar uit dat Apple die getallen gaat halen…

De Japanse zakenkrant Nikkei Asia meldt dat Apple in in het komende kwartaal minder iPhone SE-modellen gaat maken. Tot twintig procent minder dan eerder gedacht. Daarnaast gaat Apple volgens dezelfde krant ook tien miljoen minder AirPods-exemplaren fabriceren. Dat geldt dan weer voor heel 2022.

iPhone SE toch niet zo in trek?

De bekende analist die Apple op de voet volgt, Ming-Chi Kuo, voelde zich door dit nieuws geroepen te reageren op Twitter. Kuo past namelijk zijn schatting voor het aantal verscheepte iPhone SE-modellen aan. Voorheen stond zijn teller op 25 tot 30 miljoen, maar die is nu teruggebracht naar vijftien tot twintig miljoen stuks.



Shanghai lockdown doesn't affect the iPhone SE production. However, the new iPhone SE demand is lower than expected (the delivery status "in stock" as one of the proofs), and I cut my shipment estimation in 2022 to 15-20M (vs. 25-30M previously). — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 28, 2022

In het bericht van Nikkei staat niet dat Apple last heeft van productieproblemen. Veel fabrikanten hebben al maandenlang last van chiptekorten bijvoorbeeld. Maar dat is niet het probleem dat nu parten speelt. De iPhone SE (2022) zou gewoonweg minder in te trek zijn bij het grote publiek. Dan hoef je er ook niet veel te produceren.

Waarom is er dan minder interesse?

Er zijn tal van redenen te verzinnen waarom consumenten niet de deur uit gaan voor het budgetvriendelijke toestel van Apple. De oorlog in Oekraïne helpt niet en ook het feit dat China weer voor een deel in lockdown gaat niet. Bovendien zijn SE-kopers niet het type mens dat heel vaak zijn of haar smartphone upgradet.

Daarnaast moeten we niet vergeten dat de nieuwe iPhone SE ietwat duurder is dan z’n voorganger. Daardoor gaat de prijs mogelijk net een psychologische grens over. Hoe dan ook, het lijkt er dus op dat de nieuwe SE veel minder in trek is en dat Apple haar productiecapaciteit liever dan aan andere dingen besteedt.

Nikkei