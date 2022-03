The Day After: zoveel beter is de accuduur van de iPhone SE (2022)

De iPhone SE (2022) is gisteravond, tijdens het Peek Performance-evenement, uit de doeken gedaan. Via deze weg weten we wat de smartphone te bieden heeft, al zijn er bepaalde zaken die pas later aan het licht komen.

Gisteravond leerden we bijvoorbeeld dat de nieuwe smartphone een verbeterde accuduur heeft. Hoeveel beter die accuduur precies is werd tijdens de presentatie niet verteld. Op de website van Apple zelf is de informatie overigens wel te vinden.

iPhone SE (2022) heeft een grote batterij

De iPhone SE (2022) lijkt een einde te maken aan de frustrerend korte accuduur van zijn voorganger. Actieve gebruikers grepen bij het model al snel naar een powerbank of droegen standaard een oplader met zich mee. Volgens Apple zorgt de A15 Bionic-chip er, in combinatie met de software, voor dat het probleem wordt verholpen.

De iPhone SE (2022) volledig opgeladen? Dan zijn de volgende zaken mogelijk:

Video afspelen: 15 uur

15 uur Video streamen: 10 uur

10 uur Audio afspelen: 50 uur

De SE van twee jaar geleden had op dit gebied het volgende te bieden:

Video afspelen: 13 uur

13 uur Video streamen: 10 uur

10 uur Audio afspelen: 50 uur

Wat de daadwerkelijke capaciteit van de batterij van de iPhone SE (2022) is, dat maakt het bedrijf niet bekend. Of de smartphone dus voorzien is van een grotere batterij of dat dit de voordelen zijn van A15 en iOS 15, dat zal de tijd dus moeten leren.

5G-technologie niet de snelste

Naast het goede nieuws is er, helaas, ook iets minder goed nieuws. De iPhone SE (2022) is niet de grootste upgrade te noemen, maar krijgt in ieder geval wel 5G-ondersteuning. Fijn, maar consumenten krijgen geen toegang tot de meest geavanceerde technologie op dat gebied.

Wie de presentatie en het persbericht van Apple gezien heeft denkt waarschijnlijk dat alle nieuwe 5G-technologieën gebruikt worden. Kijk je naar de technische specificaties van het toestel, zie je dat we niet te maken hebben de mmWave-technologie. De smartphone maakt gebruik van 5G (sub-6-GHz) met 2×2 MIMO.

Dat is in de praktijk niet heel erg, al helemaal niet in Nederland. De technologie levert inderdaad de snelste 5G-verbinding, maar heeft ook het zwakste signaal. Daarbij zijn de ontwikkelingen in Nederland ook nog niet iets om over naar huis te schrijven.

Of de keuze van Apple een goede is, dat laten we in het midden.